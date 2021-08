Nice - Marseille een seconde hervat, reglementaire 3-0 lijkt in de maak

Zondag, 22 augustus 2021 om 23:56 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille is zondagavond kortstondig 'hervat' en vervolgens direct beëindigd door scheidsrechter Benoît Bastien. De spelers van Nice kwamen rond 23.45 uur het veld op, terwijl de spelers van Marseille achterbleven in de kleedkamer. Bastien hervatte het spel, maar floot ook direct weer af. Het is onduidelijk wat voetbalbond LFP over de wedstrijd gaat besluiten, maar volgens de regels zou nu een reglementaire 3-0 nederlaag voor Marseille moeten volgen.

De wedstrijd ontspoorde zondag zestien minuten voor tijd. Nadat Dimitri Payet werd geraakt door een flesje uit het publiek en dat flesje teruggooide, kwamen supporters van Nice in groten getale het veld op. Ze hadden het voorzien op spelers van Olympique Marseille. Meerdere spelers deelden foto's van hun verwondingen. Het was voor Nice de eerste thuiswedstrijd sinds de heropening van de stadions. De ploeg stond nota bene met 1-0 voor, door een doelpunt van Kasper Dolberg. Anderhalf uur na het besluit om het duel stil te leggen, is het definitief gestaakt.