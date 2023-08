Payet tekent na emotioneel vertrek bij Olympique Marseille bij nieuwe club

Donderdag, 17 augustus 2023 om 17:06 • Wessel Antes • Laatste update: 17:12

Dimitri Payet gaat definitief aan de slag bij Vasco da Gama. Dat maakt de Braziliaanse club bekend via de officiële kanalen. Vorige week meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat de 36-jarige Fransman in gesprek was met die club. Payet zat sinds vorige maand zonder club, toen Olympique Marseille hem vertelde dat hij als speler geen toekomst meer had in het Stade Vélodrome. Hij mocht wel in een andere rol aanblijven bij zijn jeugdliefde, maar vond het zelf te vroeg om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Nu gaat de international van les Bleus dus aan de slag in de Braziliaanse Série A.

Vasco da Gama, dat in 2000 voor het laatste landskampioen werd, beleeft een moeizaam seizoen. Op dit moment staat de club op een teleurstellende negentiende plek in de Braziliaanse competitie, waardoor het vecht tegen degradatie. De komst van Payet is daarmee zeer welkom. Voor de 38-voudig Frans international is het de eerste keer in zijn carrière dat hij buiten Europa aan de slag gaat. Buiten zijn geboorteland Frankrijk speelde de stylist enkel voor West Ham United, waar hij tussen 2015 en 2017 furore wist te maken.

?????? DIMITRI PAYET É O NOVO REFORÇO DO VASCO DA GAMA! ??#VascoDaGama pic.twitter.com/2OexyTnUXK — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2023

Met tranen in de ogen nam Payet vorige maand middels een persconferentie afscheid van Marseille. “We hadden een gesprek en de president wilde eerlijk zijn. Dit is niet wat ik had verwacht, maar het beste is om het besluit van de club te accepteren. Ik heb nog steeds plezier te geven.” Payet speelde in twee verschillende periodes voor de Franse topclub. In 326 officiële wedstrijden was hij goed voor 78 doelpunten en 95 assists. Door vele supporters wordt hij gezien als clubicoon.

Payet kreeg van president Pablo Langaria nog wel mooie woorden mee bij zijn afscheid. “Als ik je in twee woorden zou mogen beschrijven, zou ik zeggen 'geniaal' en 'talentvol'. Je hebt onze supporters veel plezier gegeven. Het is geen afscheid, maar een tot snel. Hier hoor je thuis”, aldus de Spanjaard. In de Engelse media sijpelden de afgelopen weken geruchten door over een terugkeer naar West Ham, maar dat is er dus definitief niet van gekomen.