Openda kan Champions League met Lens ruiken na rake kopbal tegen Marseille

Zaterdag, 6 mei 2023 om 23:07 • Jonathan van Haaster

RC Lens heeft een uiterst cruciale zege geboekt in de Ligue 1. Mede dankzij een treffer van Loïs Openda werd het 'Champions League-duel' met Olympique Marseille met 2-1 gewonnen. Dankzij de zege neemt de ploeg van trainer Franck Haise de tweede plaats over van Olympique Marseille, dat zakt naar de derde plaats. De bovenste twee ploegen plaatsen zich tot en met dit seizoen rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie, nu dus Marseille, zal het via de voorrondes moeten proberen.

Bijzonderheden

Het was Marseille dat in de openingsfase op voorsprong leek te komen. Alexis Sánchez scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar die treffer. Na kansen voor Seko Fofana aan de ene kant en Jonathan Clauss aan de andere was het vlak voor rust alsnog raak. Kevin Danso bracht de bal min of meer bij toeval bij Fofana, die zijn poeier vanaf een meter of twintig heerlijk zag binnenvallen: 1-0.

Na een uur verdubbelde Openda de marge voor de thuisploeg. Przemyslaw Frankowski legde de bal panklaar neer bij de tweede paal, waar Openda de bal voor het binnenkoppen had: 2-0. Vlak voor tijd maakte Dimitri Payet er nog op fraaie wijze 2-1 van, door een verdediger kundig van zich af te schudden en vervolgens af te ronden. Daar bleef het echter bij, waardoor Lens de club is met de beste papieren voor directe Champions League-kwalificatie.

RC Lens - Olympique Marseille 2-1

42' 1-0 Seko Fofana (assist: Kevin Danso)

60' 2-0 Loïs Openda (assist: Przemyslaw Frankowski)

88' 2-1 Dimitri Payet (assist: Valentin Rongier)