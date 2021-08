‘Ik heb met Wenger gesproken, die wilde bondscoach van Oranje worden’

Ruud Gullit denkt dat de KNVB te weinig opties serieus heeft verkend in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Na het vertrek van Frank de Boer werd Louis van Gaal al gauw gebombardeerd tot topkandidaat en de aanstelling was binnen 36 dagen officieel. In praatprogramma Rondo beweert Gullit zondagavond dat de werkloze Arsène Wenger ook oren had naar de baan, maar dat de KNVB simpelweg niet bij hem uitkwam.

"De mensen zijn er echt wel. Ik heb met Arsène Wenger gesproken. Die had het echt wel willen doen", stelt Gullit in de talkshow. Als hij door presentator Wytse van der Goot wordt gevraagd of hij dat meent, reageert Gullit stellig. "Ja, natuurlijk. Maar daar zijn ze niet op gekomen. We hadden een onderonsje en hij had het echt willen doen, maar ze komen er niet op. Er waren wel mensen." De KNVB heeft niet genoeg opties onderzocht, vindt de oud-topvoetballer. "Eerst waren ze alleen bij Frank de Boer en nu waren ze alleen bij Van Gaal. Weer zo kortzichtig. Dat wil niet zeggen dat Wenger het had moeten zijn, maar je had er wel mee kunnen praten."

Gullit vindt dat de KNVB bijvoorbeeld had kunnen praten met Bert van Marwijk, de bondscoach die Oranje in 2010 naar de WK-finale loodste. Tafelgenoot Ronald Waterreus vindt dat de KNVB simpelweg voor 'de beste optie' moet gaan. "Als je Van Gaal nu de beste optie vindt vindt, vind ik het heel raar dat je hem anderhalf jaar geleden niet genomen hebt", aldus de oud-keeper, die ook heeft gezien dat Van Gaal zich tijdens zijn presentatie afvroeg welke andere trainer geschikt zou zijn. "Ik denk dat een heel hoop trainers in Nederland zich nu best wel gekrenkt voelen. En eigenlijk is dat ook wel terecht. Van Gaal zegt eigenlijk: ik ben de beste trainer en de enige die het Nederlands elftal nog aan de praat kan krijgen."

Waterreus vindt niet dat de KNVB alleen bij werkloze trainers dient aan te kloppen, als er wordt gezocht naar een nieuwe bondscoach. "Ze hoeven toch niet vrij te zijn? Het is toch absoluut een eer om de nationale ploeg van je land te trainen? Dat is toch de hoogst mogelijke job die je kunt krijgen?", vraagt Waterreus zich af. Ik snap dat het in sommige carrières niet past in de planning. Maar de KNVB kan toch bij iedereen aankloppen en vragen of ze interesse hebben in de vacature van bondscoach? Het kan toch niet zo zijn dat iemand altijd vrij moet zijn? Stel dat Peter Bosz heel graag wil, dan ga je toch naar Olympique Lyon en vraag je hoeveel het kost?"