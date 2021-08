Memphis Depay redt punt voor Barcelona met schitterende treffer

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 23:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:00

Barcelona heeft zaterdagavond genoegen moeten nemen met een gelijkspel in LaLiga. Zes dagen na de 4-2 zege op Real Sociedad op de eerste speeldag kwam het team van trainer Ronald Koeman niet verder dan 1-1 tegen Athletic Club. Koeman koos voor exact dezelfde elf, met onder meer Sergiño Dest, Frenkie de Jong en Memphis Depay. De aanvaller nam een kwartier voor tijd op fraaie wijze de gelijkmaker voor zijn rekening. Barcelona speelt komende zondag vlak voor de interlandperiode nog een thuisduel met Getafe.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, mede door een enigszins controversiële beslissing van Juan Martínez Munuera in de extra tijd. Doelman Julen Agirrezabala liet een bal in de doelmond uit zijn handen vallen, waarna Ronald Araujo het leer met een omhaal via de rechterpaal in het doel mikte. Martínez Munuera constateerdee even daarvoor echter een (lichte) duwfout van Martin Braithwaite jegens Mikel Balenziaga en keurde de treffer af. Een beslissing waarover de spelers van Koeman nadrukkelijk hun beklag deden.

Athletic zette in de eerste 45 minuten flink druk op de momenten dat Barcelona het spel wilde opbouwen. Koeman zag lijdzaam toe hoe zijn spelers moeite hadden om deze Baskische lijn te doorbreken en de thuisploeg daardoor ook uitzicht had op een doelpunt. Een inzet van Oihan Sancet ging tegen het aluminium en De Jong voorkwam ternauwernood dat een schot van Iñaki Williams op doel ging na een misstap van de toch wel nerveus ogende Neto. Daar kon Barcelona alleen een forse misser van Braithwaite, na goed voorbereidend werk van Depay, in de openingsminuten tegenover stellen.

Na nog geen half uur spelen kreeg Koeman nog eens met een domper te maken: Gerard Piqué kon het duel niet meer voortzetten en moest zich laten vervangen door Araujo. Athletic begon zeer sterk aan de tweede helft en na zestien seconden voorkwam Araujo op de doellijn dat een schot van Álex Berenguer de wedstrijd openbrak. Het was echter wel een voorbode van de openingstreffer in de vijftigste minuut. Iñigo Martinez liep na een corner van Iker Muniain goed weg bij Eric Garcia en kopte de bal diagonaal achter Neto: 1-0.

Menig speler van Barcelona bleef door de ondergrens zakken naarmate de eerste helft vorderde en Koeman koos na ruim een uur spelen voor de eerste veranderingen: Braithwaite en Pedri maakten plaats voor debutant Yusuf Demir en Sergi Roberto. Barcelona werd ietwat gevaarlijker en had pech dat een subtiel lobje van De Jong niet in het doel belandde maar tegen de lat ging. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd was het alsnog raak: Sergi Roberto bezorgde de bal aan de linkerkant bij Depay, die het leer in het strafschopgebied snoeihard en hoog achter Agirrezabala schoot en daarmee zijn eerste officiële treffer in het tenue van Barcelona maakte.

Het bleek echter ook het laatste wapenfeit van de wedstrijd te zijn. Met name Depay probeerde Barcelona aan een overwinning te helpen, maar de scheidsrechter liet doorspelen toen de Oranje-international een overtreding in het strafschopgebied claimde en vijf minuten voor het einde ging zijn van richting veranderde inzet maar net naast het doel van Agirrezabala. Hoewel de spelers van Athletic duidelijk moegestreden waren, kon Barcelona geen zege afdwingen. In de extra tijd kreeg Eric Garcia een rode kaart omdat hij de ingevallen en doorgebroken Nico Williams niet kon bijbenen.