Koeman stuurt Pedri op vakantie en spreekt vertrouwen uit in Coutinho

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 12:40 • Yanick Vos • Laatste update: 13:15

Barcelona-trainer Ronald Koeman stuurt het Spaanse toptalent Pedri twee weken met vakantie. De talentvolle middenvelder heeft een zwaar seizoen achter de rug, met aansluitend deelname aan het EK en de Olympische Spelen. Koeman gunt de achttienjarige middenvelder rust, zo liet hij weten tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel van zaterdag (22.00 uur) met Athletic Club.

Pedri speelde zich vorig seizoen in de basis onder Koeman en werd het vaakst ingezet van alle spelers: 53 keer. Zijn sterke debuutseizoen in het Camp Nou kreeg voor Pedri een vervolg met deelname aan het EK, waar hij in de Spaanse ploeg een basisplaats veroverde. Na de uitschakeling in de halve finale reisde Pedri met de Olympische ploeg af naar Japan, waar uiteindelijk de finale werd verloren van Brazilië. In het seizoen 2021/22 kwam hij uiteindelijk tot liefst 73 officiële wedstrijden voor club en land.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nog geen week na de verloren finale op de Olympische Spelen meldde hij zich alweer op het trainingsveld van Barcelona. Vorig weekend maakte hij de negentig minuten vol tegen Real Sociedad. In het met 4-2 gewonnen duel vormde Pedri het middenveld met Sergio Busquets en Frenkie de Jong. Koeman bevestigde vrijdag op de persconferentie dat het talent zaterdagavond speelt in Bilbao. “Maar daarna gaat hij twee weken met vakantie. Hij moet fit zijn”, aldus Koeman, die daardoor niet kan beschikken over Pedri tegen Getafe op zondag 29 augustus.

Na het duel met Getafe vangt de interlandperiode aan. Koeman zou graag zien dat bondscoach Luis Enrique Pedri neit oproept. "Ik heb met bondscoach Luis Enrique gesproken. Het is zijn beslissing, maar ik heb hem uitgelegd waarom wij hem graag twee weken rust willen geven", aldus Koeman. Het is vooralsnog onbekend of de Spaanse bondscoach gehoor zal geven aan het verzoek van Koeman. Aanstaande donderdag maakt de keuzeheer zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zweden, Georgië en Kosovo.

Tijdens het persmoment ging Koeman ook in op de situatie van Philippe Coutinho. De Braziliaan wordt al maanden gelinkt aan een vertrek uit het Camp Nou. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie en zit ook niet bij de wedstrijdselectie voor het duel van zaterdagavond. Volgens Koeman heeft Coutinho wel degelijk een toekomst bij de club. “Philippe zit er niet bij omdat ik denk dat hij nog een week nodig heeft om met de groep te trainen. Ik reken op hem, want ik vind hem een geweldige speler. Hij kan belangrijk zijn voor Barcelona. Ik reken echt op hem dit seizoen. Coutinho kan op verschillende posities spelen. We hebben met het vertrek van Messi veel goals verloren en die moeten we bij anderen vandaan halen. Philippe is een van hen.”

In tegenstelling tot Coutinho lijken Miralem Pjanic en Samuel Umtiti geen toekomst te hebben bij Barcelona. De middenvelder en verdediger kwamen dit seizoen nog geen minuut in actie en spelen ook komend weekend niet. Volgens Koeman wordt het voor hen lastig om aan speelminuten te komen. “De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de spelers”, reageerde Koeman. “Ze bevinden zich in een ingewikkelde positie, ja.”