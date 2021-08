Unnerstall adviseert PSV'er: 'Misschien beter om een andere club te zoeken'

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 12:22

Nu de transferdeadline zijn einde nadert, wordt het voor een aantal spelers dringen geblazen in de zoektocht naar een nieuwe club. Iemand die nagenoeg zeker lijkt te vertrekken is Mohamed Ihattaren. De middenvelder van PSV leeft in onmin met trainer Roger Schmidt en flirtte al meerdere keren openlijk met andere clubs. Voormalig ploeggenoot Lars Unnerstall, die deze zomer de overstap maakte van PSV naar FC Twente, voorziet een moeilijke toekomst voor Ihattaren bij PSV.

Unnerstall erkent dat Ihattaren niet de enige was die aanpassingsproblemen had onder Schmidt. "Er waren wel meer jongens die moesten wennen", vertelt de doelman tegen Voetbal International. "Maar ach, Mo. Mo is Mo. Als je zo met hem zit en praat, is hij echt een topgast. Een kapotgoeie voetballer ook. Als hij die bal had, stond ik soms echt te genieten. Maar aanvallen is niet alles in het moderne voetbal. Dat moet hij nog leren. Lukt dat, dan speelt hij straks weet-ik-waar. Dan kan hij zo ver komen. Maar je kunt nog zo goed voetballen. Als de trainer zegt: 'We gaan zo spelen' en je doet het niet, dan speel je niet. En dan is het misschien beter om een andere club te zoeken."

Ihattaren werd door PSV al meerdere keren uit de A-selectie gezet en traint ook nu weer apart van de groep. "Aan Mo kon je het op de training meteen aflezen", vervolgt Unnerstall. "Heeft hij er zin in, of had hij beter binnen kunnen blijven? Dat is niet goed. Iemand als Mario Götze is daar veel professioneler in. Die heeft ook heus weleens een mindere dag. Mario werd ook vader en had ook slechte nachten. Het minste wat je dan kunt doen op de training, is arbeid leveren. Niet nadenken, gewoon rennen. Maar dat is voor Duitsers misschien toch wat gemakkelijker dan voor Nederlanders."

Unnerstall staat er niet van te kijken dat PSV tot op heden een vlekkeloze voorbereiding draait. De Eindhovenaren liggen op koers om door te stoten tot de groepsfase van de Champions League en kwamen ook ongeschonden uit het eerste competitieduel met Heracles Almelo (0-2). "Ik had verwacht dat het zou gebeuren, maar niet zo laat", aldus de Duitse goalie. "Het is jammer dat we halverwege vorig seizoen nog niet op een vergelijkbaar niveau zaten. Maar er waren blijkbaar toch nog een paar andere spelers nodig. Vorig seizoen konden of wilden een paar spelers nog niet brengen wat Roger wil. Nu is PSV zo ver. Ze spelen echt goed, poeh. Mooi om te zien."