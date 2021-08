Alireza Jahanbakhsh blikt terug: ‘Dat was niet echt slim van die jongen’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:38

Alireza Jahanbakhsh genoot donderdagavond met volle teugen van de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam tegen IF Elfsborg (5-0) in de play-offs van de Conference League. Zelfs de rode kaart voor doelman Justin Bijlow in de slotfase van de wedstrijd kon het goede gevoel van Jahanbakhsh niet wegnemen. “Die rode kaart was echt jammer, maar hopelijk gaat het in de tweede wedstrijd makkelijk worden en dan hebben we hem terug in groepsfase”, vertelt Jahanbakhsh via de officiële kanalen van Feyenoord.

Jahanbakhsh omschreef het eerste duel tussen Feyenoord en IF Elfsborg als ‘een fantastische wedstrijd’. “We stonden in de rust met 3-0 voor. In de tweede helft zijn we volle bak doorgegaan om meer goals te maken. Daar spelen kan moeilijk worden met kunstgras. Maar we hebben heel goed gespeeld. 5-0, het kan niet beter. We mogen het niet meer weggeven, maar ik zeg niet dat het heel makkelijk wordt daar.”

?? Een prachtige actie van Alireza Jahanbakhsh en Marcus Holmgren Pedersen door onze cameravrouw Marleen een handje te helpen! ?? pic.twitter.com/qRvlUXsSM2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2021

“We gaan weer volle bak om daar te winnen en de nul te houden om met het goede gevoel door te gaan naar de groepsfase.” Jahanbakhsh speelde een rol in een apart moment, waarbij Simon Strand van IF Elfsborg een cameravrouw van ESPN onderuit liep. “Dat was niet echt slim van die jongen. Na die actie dacht ik ik moet haar even helpen. Marcus Pedersen heeft ook nog even meegeholpen. We hebben geprobeerd de camera weer rechtop te zetten.”

“Het was niet echt heel slim van die speler”, herhaalde Jahanbakhsh. “Maar ik moest haar gewoon even helpen en dat heb ik gedaan.” Aanvoerder Jens Toornstra, die met twee assists van waarde was, onderstreept dat Feyenoord ook volgende week bij de les moet blijven. “We hebben een mooi vooruitzicht, maar vandaag was er in het laatste kwartier een gebrek aan concentratie. Dat is een klein smetje. Als we spelen zoals we hier de eerste helft hebben gespeeld, mag ons volgende week niks gebeuren.”

Door de klinkende overwinning lijkt de return van volgende week in Zweden een formaliteit. Feyenoord, dat in de tweede voorronde van de Conference League met FC Drita afrekende, had in de derde voorronde ook al geen kind aan het Zwitserse FC Luzern (twee zeges van 3-0).