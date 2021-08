Slot trekt vergelijking tussen Sinisterra en Stengs: ‘Die werd heel goed’

Vrijdag, 20 augustus 2021

Feyenoord kan een plek in de groepsfase van de Conference League bijna niet meer ontgaan. De Rotterdammers wisten het Zweedse IF Elfsborg in de eerste wedstrijd van de play-offs donderdagavond volledig te overklassen: 5-0. Luis Sinisterra was met drie treffers de gevierde man. “Hij wordt steeds fitter”, vertelde Arne Slot na afloop. “Ik vergelijk het een beetje met Calvin Stengs. Die kwam bij AZ ook terug van een zware blessure.”

“Hij had even tijd nodig en werd goed en zelfs heel goed. Maar een individu kan alleen uitblinken als de hele ploeg goed speelt. En dat hebben we gedaan”, benadrukte de trainer van Feyenoord in gesprek met ESPN. Sinisterra raakte februari vorig jaar ernstig geblesseerd aan zijn knie en maakte pas tien maanden later zijn rentree bij de Rotterdammers. In de laatste twaalf competitieduels van vorig seizoen was de enkelvoudig Colombiaans A-international goed voor twee treffers en vijf assists en deze voetbaljaargang staat de teller na vijf duels in alle competities al op drie goals en twee assists.

Sinisterra, 22 jaar, maakte donderdagavond ‘een geweldige indruk’ op Mario Been. “'We wisten al dat hij begenadigd is in zijn techniek. Soms is hij wat slordig in zijn passing, dat zag je nog een paar keer als hij een balletje wilde meegeven aan Tyrell Malacia. Alles wat hij doet, daar zit in ieder geval een idee achter en dat zag je vandaag ook weer. Zijn aannames en zijn acties zijn een genot om naar te kijken”, benadrukte de oud-speler en -trainer van Feyenoord.

“Sinisterra en Malacia zijn twee spelers die graag willen opkomen. Hij was constant gevaarlijk voor Feyenoord. De tegenstander had totaal geen grip op hem.” De goede start van Sinisterra aan het seizoen zal bij andere clubs ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Been verwacht niet dat de aanvaller nog gaat vertrekken, al durfde hij niet zijn hand ervoor in het vuur te steken. “Heel Europa is op zoek naar jonge, goede buitenspelers. Als je hem zo ziet spelen: ze moeten nog veertien dagen...”, doelde hij op het officiële einde van de zomerse transfermarkt, die overigens op dinsdag 31 augustus zijn deuren sluit.

Feyenoord nam Sinisterra in de zomer van 2018 over van de Colombiaanse club Once Caldas. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan vijf invalbeurten in de Eredivisie. Een seizoen later, eerst onder leiding van Jaap Stam en daarna onder zijn opvolger Dick Advocaat, groeide Sinisterra uit tot een belangrijke kracht, totdat hij geblesseerd raakte. Een maand na zijn rentree, in januari van dit jaar, ondertekende de aanvaller een nieuw contract tot de zomer van 2024. Twee maanden eerder had Feyenoord al een optie in het aflopende contract van Sinisterra gelicht, waardoor hij al tot medio 2023 aan de club verbonden was.