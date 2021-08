Werder Bremen blijft hopen ondanks vermeend akkoord VVV met Celtic

Donderdag, 19 augustus 2021 om 15:57 • Yanick Vos • Laatste update: 16:05

Giorgos Giakoumakis is hard op weg naar de uitgang bij VVV-Venlo. Volgens de Daily Record is Celtic het eens geworden met VVV-Venlo over een transfersom van 2,5 miljoen euro. In de deal zou bovendien een doorverkooppercentage zijn opgenomen. Celtic moet nog wel een persoonlijk akkoord zien te bereiken met de Griekse spits, die ook naar Werder Bremen kan.

Woensdagavond meldde De Telegraaf dat de 26-jarige Giakoumakis een voorkeur zou hebben voor een transfer naar Werder Bremen. De spits reisde woensdag af naar Duitsland om te onderhandelen met de club uit de 2.Bundesliga. Toch lijkt Celtic nu een grote kanshebber te zijn op zijn komst. Volgens de Daily Record sprak de aanvaller al met Celtic-trainer Ange Postecoglou over zijn rol in het team.

In tegenstelling tot Celtic heeft Werder Bremen nog geen akkoord weten te bereiken met VVV. Volgens technisch directeur Clement Fritz van de Duitse club heeft hij een ‘heel goed gesprek’ achter de rug met het transferdoelwit. “Hij vond het ook leuk hier in Bremen”, zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad. “De partijen zijn nog steeds in gesprek. Het was ook belangrijk voor hem om een gevoel voor Bremen te krijgen. Maar we zijn ook niet zo naïef dat we ons maar met één speler bezighouden.”

Volgens diverse media hanteerde VVV in eerste instantie een vraagprijs van vijf miljoen euro. De Telegraaf bracht woensdagavond naar buiten dat de club uit Limburg gezakt was naar een vraagprijs van 3,5 miljoen euro. Giakoumakis, ex-speler van onder meer OFI Kreta en het Poolse Górnik Zabrze, werd een jaar geleden voor 200.000 euro overgenomen van AEK Athene.