Giakoumakis zet Oranje op scherp met fraaie kopgoal: cruciaal duel in Athene

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 22:42 • Wessel Antes • Laatste update: 22:43

Griekenland heeft vrijdagavond een vrij eenvoudige zege geboekt in Ierland: 0-2. Giorgos Giakoumakis en Giorgos Masouras waren in Dublin verantwoordelijk voor de treffers van de grootste concurrent voor Oranje in Groep B van de EK-kwalificatiepoule. Door de overwinning van Griekenland ziet Nederland de belangen van het uitduel in Athene aanstaande maandag nog groter worden.

Bij Ierland was Evan Ferguson de grote blikvanger in het elftal van bondscoach Stephen Kenny. De pas achttienjarige spits van Brighton & Hove Albion speelde vrijdag alweer zijn zevende interland. Dit seizoen maakte Ferguson al vier doelpunten in de Premier League.

Bij de Grieken stonden ex-Eredivisionisten Giakoumakis en Konstantinos Tsimikas in de basiself. Giakoumakis werd in het seizoen 2020/21 met 26 doelpunten topscorer namens VVV-Venlo, terwijl Tsimikas in het seizoen 2017/18 op huurbasis voor Willem II uitkwam. AZ-spits Vangelis Pavlidis moest genoegen nemen met een plek op de bank.

De Grieken waren duidelijk naar het Aviva Stadium gekomen om te winnen. In de twintigste minuut wist Giakoumakis de ban te breken. Tsimikas hield een bal binnen, waarna hij die panklaar op het hoofd van de Atlanta United-spits wist te leggen. De kopbal van Giakoumakis was onhoudbaar voor Southampton-doelman Gavin Bazunu: 0-1.

Vervolgens ging Griekenland op jacht naar een volgende treffer, die er vlak voor rust ook kwam. Vanuit een counter belandde een voorzet van Giakoumakis bij de tweede paal, waar Dimitrios Pelkas de bal kon terugleggen naar Giorgos Masouras. De buitenspeler van Olympiakos wist vanuit de draai Bazunu te verschalken: 0-2.

Voor Pavlidis was het in het tweede bedrijf nog wel teleurstellend dat bondscoach Gustavo Poyet niet hem, maar Panathinaikos-spits Fotis Ioannidis bracht toen Giakoumakis in de zeventigste minuut werd gewisseld. Zodoende bleef de spits van AZ, die in de Eredivisie al tien keer wist te scoren, negentig minuten op de bank zitten.

Door de zege van Griekenland en nederlaag van Nederland tegen Frankrijk (0-2) staat het elftal van Poyet momenteel op de tweede plek in Groep B van de EK-kwalificatie. Maandag wacht een cruciaal onderling duel tussen de Grieken en Oranje. Indien Griekenland wint in Athene is het gat zes punten, al heeft Nederland dan nog een wedstrijd te goed. Ook is het onderlinge resultaat (3-0 voor Nederland) momenteel voordelig voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman.