Giakoumakis nestelt zich naast Messi met gouden hattrick in 19 minuten

Giorgos Giakoumakis is voortvarend begonnen aan het nieuwe seizoen in de MLS. De Griekse spits van Atlanta United, voormalig topscorer van de Eredivisie, was in de nacht van zaterdag op zondag goed voor een gouden hattrick.

Atlanta begon het seizoen twee weken geleden met een 1-0 nederlaag op bezoek bij Columbus Crew, maar maakte die valse start zaterdagnacht meer dan goed met een klinkende 4-1 overwinning op New England Revolution.

The Golden Boot campaign is well under way ?? pic.twitter.com/8XvNPZvL6R — Atlanta United FC (@ATLUTD) March 10, 2024

Grote man aan de kant van de thuisploeg werd Giakoumakis. De Griek zag voormalig Ajax-doelwit Thiago Almada op slag van rust de 1-0 aantekenen vanaf de stip en nam vervolgens het heft in eigen hand.

Tien minuten na rust trof Giakoumakis voor de eerste keer doel, toen opnieuw mocht worden aangelegd vanaf elf meter. Amper vijf minuten later was hij verantwoordelijk voor de 3-0. Ditmaal kopte hij snoeihard raak op aangeven van Brooks Lennon.

Alsof het feest daarmee nog niet compleet was zorgde Giakoumakis een kwartier voor tijd voor de kers op de taart door op aangeven van Almada op schitterende wijze raak te volleren met links.

De gouden hattrick, wat betekent dat een speler in één wedstrijd met links, rechts én met het hoofd scoort, was daarmee een feit. Voor Giakoumakis was het zijn eerste hattrick ooit in de MLS.

De Griek staat nu op drie goals dit seizoen, net zoveel als Lionel Messi. Laatstgenoemde had er wel een wedstrijd meer voor nodig. Ook voormalig Liverpool-spits Christian Benteke heeft er drie gemaakt.

