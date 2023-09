Messi-loos Inter Miami weer met beide voeten op de grond na ruime nederlaag

Zondag, 17 september 2023 om 13:40 ‚ÄĘ Jan Hoeksema ‚ÄĘ Laatste update: 13:47

Inter Miami weet weer wat verliezen is. De club van David Beckham verloor in de nacht van zaterdag op zondag met 5-2 van Atlanta United, maar deed dat zonder enkele sterspelers. Lionel Messi en Jordi Alba ontbraken, terwijl Sergio Busquets 'gewoon' de gehele wedstrijd speelde. De Spaanse vedette kon niet voorkomen dat zijn ploeg het defensief lastig kreeg en zag Inter Miami vijf doelpunten incasseren.

Messi ontbrak al voor de tweede wedstrijd op rij. Tegen Kansas City (3-2 winst) was Messi niet aanwezig in verband met interlandverplichtingen met Argentini√ę en tegen Atlanta mistte de wereldster nog omdat hij vermoeid uit diezelfde interlandperiode was teruggekeerd. Ook Alba ontbrak vanwege fysieke ongemakken. Aan de kant van Atlanta stonden PSV-target Miles Robinson en voormalig Ajax-doelwit Thiago Almada beiden in de basis, evenals ex-VVV Venlo-spits Giorgos Giakoumakis.

Inter Miami kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via Leonardo Campana, maar door doelpunten van Tristan Muyumba, Kamal Miller (eigen doelpunt) en Brooks Lenno liep Atlanta al voor rust uit naar een 3-1 voorsprong. Campana deed via een strafschop in de tweede helft nog iets terug, maar Giakoumakis en Tyler Wolff zorgden ervoor dat Atlanta alsnog met ruime cijfers wist te winnen.

Door het verlies komt er na twaalf wedstrijden een einde aan de ongeslagen reeks van Inter Miami. De ploeg staat momenteel op de veertiende en een-na-laatste plek in de Eastern Conference van de MLS. Om de play-offs te halen, moet Inter Miami bij de eerste negen ploegen horen. De achterstand op deze plek bedraagt op het moment zeven punten.