Giakoumakis kopt Griekenland op voorsprong en Oranje naar plek drie

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 21:20 • Wessel Antes • Laatste update: 21:32

Griekenland is vrijdagavond op voorsprong gekomen in Ierland dankzij een doelpunt van Giorgos Giakoumakis. De voormalig spits van VVV-Venlo knikte een voorzet van Liverpool-verdediger Konstantinos Tsimikas op fraaie wijze achter doelman Gavin Bazunu: 0-1. Daardoor staat Nederland virtueel op de derde plek in Groep B van de EK-kwalificatiepoule.

Na een perfect aangemeten voorzet van Tsimikas, die in het seizoen 2017/18 op huurbasis voor Willem II speelde, was het uitgerekend Giakoumakis die prachtig kon binnen knikken. De topscorer van de Eredivisie, die in het seizoen 2020/21 goed was voor 26 doelpunten, kopt Oranje virtueel naar plek 3. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman staat momenteel met 0-1 achter tegen Frankrijk.