Hans Kraay jr. zag ‘Grote Van Gaal-Show: ‘Mijn vrouw heeft ze afgepoeierd’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 00:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:18

Hans Kraay jr volgde de presentatie van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal van de eerste tot de laatste minuut. De oud-voetballer annex analyticus zag naar eigen zeggen wederom ‘een grote Louis van Gaal-show’ en betreurde de vijandigheid van de bondscoach richting de media. De persconferentie van Van Gaal in Zeist kwam dinsdagavond uitgebreid ter sprake bij het programma Voetbalpraat op ESPN, waar ook Marciano Vink had gehoopt dat Van Gaal zichzelf vijf jaar na zijn gedwongen vertrek bij Manchester United anders gepresenteerd zou hebben.

Kraay jr. vond het naar eigen zeggen ‘helemaal niet jammer’ dat hij dinsdag niet bij de presentatie van Van Gaal was, verwijzend naar de botsingen tussen Van Gaal en zijn persoon in het verleden. “Dat is geweest en dat moet je ook niet meer willen opzoeken” benadrukte de analyticus. “Het is ook helemaal niet interessant. Enkele televisieprogramma’s hebben mij gevraagd en willen dan weer oude fragmenten laten zien, maar mijn vrouw heeft ze allemaal afgepoeierd. Het is gewoon klaar. Het is spannend geweest. Mijn moeder, die nu van boven kijkt, is blij dat ik het niet meer doe. Die vond het verschrikkelijk. Pascal Kamperman doet het nu en die doet het uitstekend.”

Van Gaal: 'Ik was ook bij mezelf uitgekomen, als ik de KNVB was'

Het was hoe dan ook ‘de grote Louis van Gaal-show’, zo benadrukte Kraay jr. De eveneens aanwezige Marciano Vink had eigenlijk, ‘na vijf jaar’, op een andere persconferentie gehoopt. “Ik had gehoopt dat hij iets toegankelijker zou zijn, dat hij minder de confrontatie zou opzoeken met de media. Ik voelde gewoon weer de vijandige sfeer en dat vond ik gewoon jammer. Hij zette al de toon met ‘de vrienden van de media’ en dat was nergens voor nodig.” Vink was ervan overtuigd dat Van Gaal van tevoren het vooral wilde hebben over de belangrijkheid van fitheid in verband met de korte voorbereidingstijd. “Maar de rode draad was toch een beetje achterdocht en de vijandigheid. Dat vond ik gewoon jammer.”

Kraay jr. hoopt dat het derde huwelijk tussen Van Gaal en het Nederlands elftal een succesverhaal wordt. “Maar waarom die vijandigheid? Er zal toch wel iemand… Zijn vrouw, Truus, een intelligente vrouw. Iemand zal toch zeggen: ‘Louis, tenzij iemand een buitenproportionele vraag stelt, wees charmant’. Dat zou toch voor ons allemaal een nieuwe Van Gaal zijn geweest? Voordat-ie ook maar één vraag had gesteld, had hij al alle koppen geteld.” Vink zag ‘badinerende’ opmerkingen voorbijvliegen zoals ‘het krantje’, verwijzend naar Valentijn Driessen en zijn werkgever De Telegraaf. Maar ook dat Van Gaal ontkende dat hij het Nederlands elftal bedoelde toen hij het deze zomer over ‘het veredeld stelletje sterren’ had. “Benoem het dan ook gewoon. Nu moest iedereen maar gokken.”

“Natuurlijk gingen wij ervan uit dat hij Nederland bedoelde, omdat het zo slecht was gegaan. Je hebt iedereen al die tijd laten gissen en laten denken dat-ie het Nederlands elftal bedoelde. En zo kwam het er ook uit. Ik vond het jammer dat dergelijke dingen wederom werden aangehaald”, benadrukte Vink. Kraay jr. benadrukte dat Van Gaal al weken officieel bondscoach is en dat het niet nodig was om meteen bij de persconferentie te zeggen dat de KNVB wel bij hem moest uitkomen. “Hij zei: ‘Bij wie anders?’. En niet eens met een glimlach. Met een beetje zelfspot bijvoorbeeld. Nou, bij Henk ten Cate, Erik ten Hag of Henk Fraser.” Vink kent Van Gaal nog uit zijn actieve loopbaan bij Ajax en noemde Van Gaal als mens ‘super’. Zijn relatie met de media is hoe dan ook ‘ergens enorm geknakt’, benadrukt de oud-middenvelder. “Daar komt-ie nu, als een ietwat oudere man, op terug.”

“Ik vind dat-ie dat moet laten gaan. Kom met fris elan en begin je verhaal met hoe Nederland van Noorwegen kan winnen. Zonder dat je vanaf de eerste minuut de toon zet en iedereen denkt: Daar is-ie weer.” Kraay jr.: “Ik had niet anders verwacht.” De oud-voetballer wees erop dat veel oud-spelers van Van Gaal nog altijd met de bondscoach als persoon weglopen en dat beeld herkende Vink wel. “Als je in zijn groep past, als speler of als bestuurder, is het een heel warme man. Naar de media toe verandert er iets en is hij enorm op zijn hoede. En dan zoekt hij de confrontatie op. Dat heeft-ie denk ik, om staande te blijven, nodig”, benadrukte de oud-speler van onder meer Ajax.

Kraay jr. werd naar eigen zeggen ‘heel nerveus’ van zinnen als ‘ik ben een kneder’ en ‘ik ben een procestrainer’ en ‘meestal gaan mijn ploegen na drie maanden functioneren’. “Dan maak ik mij zorgen, omdat hij maar anderhalve dag heeft”, wees hij naar de ultrakorte tijd tussen de laatste competitieduels en de interland in en tegen Noorwegen.