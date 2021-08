Transfer naar Noordoost-Engeland lonkt voor Mitchell van Bergen

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 21:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:05

Mitchell van Bergen kan sc Heerenveen nog deze maand inruilen voor Middlesbrough, zo meldt de Leeuwarder Courant dinsdagavond. Volgens het regionale dagblad ziet de club uit de Championship de 21-jarige aanvaller als een welkome aanvulling voor de voorhoede. Het contract van Van Bergen met de noorderlingen loopt volgend jaar zomer af.

Van Bergen kwam drie seizoenen geleden over van Vitesse en ondertekende een contract voor vier jaar. Pogingen van Heerenveen om de contractuele samenwerking te verlengen, liepen op niets uit en deze transferperiode is dan ook de een-na-laatste mogelijkheid voor de Friezen om nog een transfersom aan de aanvaller over te houden.

Van Bergen heeft de voorbije maanden meerdere keren zijn vertrekwens uitgesproken, maar om uiteenlopende redenen kwam het nog niet tot een transfer. Het ligt in de verwachting dat een transfer naar Middlesbrough aan de sportieve verwachtingen van Van Bergen voldoet. Boro, met Neil Warnock als manager, speelt sinds medio 2017 in de Championship en is een van kandidaten om naar de Premier League te promoveren. Het Riverside Stadium heeft een capaciteit van bijna 35.000 toeschouwers.

Middlesbrough hield vier punten over aan de eerste twee competitieduels: een 1-1 gelijkspel bij Fulham en een 2-1 zege op Bristol City. Tussendoor was Blackpool in de eerste ronde van de League Cup wel met 3-0 te sterk. Van Bergen speelde in zijn nog prille loopbaan al 120 duels in de Eredivisie en daarin was hij goed voor 17 doelpunten.