Steijn junior trekt keiharde conclusie over Ajax: ‘Daar was ik verbaasd over’

Zondag, 17 september 2023 om 18:10 • Wessel Antes • Laatste update: 20:40

Sem Steijn is geschrokken van Ajax, zo laat hij weten voor de camera’s van ESPN. De middenvelder van FC Twente en zoon van Ajax-trainer Maurice Steijn heeft zich verbaasd over bepaalde aspecten in het spel van de Amsterdammers. “Hoe makkelijk je vrijkwam... Dat kan eigenlijk niet. Ja, daar was ik verbaasd over”, aldus de Hagenaar, die zondagmiddag tijdens de 3-1 zege van Twente goed was voor het tweede doelpunt van de Tukkers.

Twente was in De Grolsch Veste heer en meester tegen Ajax. Steijn denkt dat de overwinning deels te danken is aan de supporters. “We kunnen hier van iedereen winnen als we ons eigen spel spelen, dus ik ben niet verbaasd. Zeker niet vanwege de staat waarin Ajax nu verkeert. Ajax kwam totaal niet in hun spel, wij juist wel.” De aanvallende middenvelder trekt een pijnlijke conclusie over het elftal van zijn vader. “Hoe makkelijk je vrijkwam... Dat kan eigenlijk niet. Ja, daar was ik verbaasd over. Ik had gedacht dat ik tot kansen zou komen, maar dit was wel heel erg. Wij hebben het goed gedaan en ons eigen spel gespeeld.”

Tijdens de wedstrijd heeft Steijn niet aan zijn vader gedacht. Pas nadat hij werd vervangen door Mitchell van Bergen kreeg de middenvelder medelijden. “Dat komt achteraf. Ik heb alles gegeven in het uur dat ik speelde. Ik had er eigenlijk nog wel meer in willen schieten. Maar als ik hem dan zo zie staan als ik eraf ga doet dat wel pijn.” Steijn speelde tegen Ajax wederom een goede wedstrijd en werd door ESPN uitgeroepen tot KPN Man of the Match. In de eerste acht officiële duels van Twente dit seizoen wist de rechtspoot vijf treffers te noteren.

Michel Vlap

Ook Michel Vlap, een van de uitblinkers aan de kant van Twente, verscheen na afloop voor de camera’s van ESPN. De Fries vindt het belangrijk om beide benen op de grond te houden. “We zitten in een goede flow. Er is plezier, een goede intensiteit. Wij weten dat we het elke tegenstander lastig kunnen maken. Maar titelkandidaat? We moeten wel nuchter blijven in de regio Twente.” Twente staat na vier wedstrijden op twaalf punten en moet momenteel alleen PSV voor zich dulden. Wel kan AZ bij een overwinning op Sparta nog over de Tukkers heen dit weekend.