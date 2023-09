Hoe de jongste Eredivisie-debutant van Vitesse ineens volwassen moest worden

Donderdag, 21 september 2023 om 12:15 • David Kramer • Laatste update: 12:58

Mitchell van Bergen maakte deze zomer de overstap van Stade Reims naar FC Twente. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht de aanvaller op in het kader van de VZ Zomertour en sprak hem onder meer over zijn eerste stappen in het profvoetbal. Van Bergen is namelijk de jongste debutant ooit namens Vitesse, met 16 jaar en 133 dagen.

De inmiddels 24-jarige Van Bergen zat nog op de middelbare school toen hij zijn debuut maakte in de Eredivisie. “Ik wil niet zeggen dat je dan ineens het mannetje bent, maar de mensen doen dan wel ineens heel anders tegen je.” Toch merkte Van Bergen ook dat er een keerzijde zat aan het vroege debuut. “Ik merkte dat ik ineens heel snel volwassen moest worden. Dat zijn wel grote stappen die je dan moet maken. Soms kan dat moeilijk zijn.”

De geboren Ossenaar vond het moeilijk om op jonge leeftijd sommige dingen te moeten laten. “Het uitgaan in het weekend, een terrasje pakken, drinken, dat moet je allemaal laten. Dat was op die leeftijd wel een grote verandering.” Voor Van Bergen was het lastig dit achter zich te laten. “Als je je vrienden lol ziet maken in het weekend en ik dan serieus bezig ben, is dat soms best moeilijk.”

Na slechts dertig wedstrijden in drie seizoenen voor Vitesse vertrok de buitenspeler naar sc Heerenveen. “Bij Heerenveen viel ik echt in een warm bad. Daar werd ik heel erg gewaardeerd.” Na een aantal sterke seizoenen in Friesland vertrok Van Bergen naar Reims, uitkomend op het hoogste niveau in Frankrijk. In de twee seizoenen daar wist Van Bergen nooit te overtuigen, waarna hij deze zomer terugkeerde in Nederland bij FC Twente.