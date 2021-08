‘Dinamo Zagreb meldt zich met bod van twee miljoen euro bij Vitesse’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 15:02 • Dominic Mostert

Dinamo Zagreb heeft een bod van twee miljoen euro uitgebracht op Danilho Doekhi, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio dinsdagmiddag. De verdediger staat nog maar een jaar onder contract in Arnhem en wordt deze zomer geregeld met een transfer in verband gebracht. Di Marzio meldt niet hoe Vitesse aankijkt tegen het bod van twee miljoen euro.

Eerder deze maand meldde De Telegraaf dat Feyenoord zich bij Vitesse had gemeld voor Doekhi, voordat de club zich versterkte met Gernot Trauner van LASK. Het verschil tussen vraag en aanbod bleek te groot. Feyenoord informeerde bij Vitesse naar de voorwaarden om het nog eenjarige contract van Doekhi af te kopen. Over het bedrag dat de Rotterdammers wilden uitgeven aan de 23-jarige verdediger, werd in Arnhem volgens De Telegraaf ‘gekscherend gezegd dat ze daarvoor niet eens één been van de verdediger konden krijgen’.

De 23-jarige Doekhi, in 2018 overgekomen van Jong Ajax, is de aanvoerder van Vitesse. Hij kwam vorig seizoen in 32 competitiewedstrijden in actie en speelde in totaal al 84 officiële wedstrijden voor Vitesse. Vanwege een spierblessure ontbrak hij zondag tijdens de seizoensouverture tegen PEC Zwolle, maar hij kwam wel in actie in beide wedstrijden tegen Dundalk in de derde voorronde van de Conference League.

"De transfermarkt is nog een maand open. Op dit moment focus ik me volledig op Vitesse", zei de verdediger eerder deze maand zelf. Doekhi sloot een transfer later deze maand niet volledig uit, maar staat open voor een langer verblijf in GelreDome als een vertrek uitblijft. De voorbije maanden werd de voormalig speler van Ajax en Excelsior vooral met een transfer naar de Premier League in Engeland en Schotland in verband gebracht. De namen van Fulham, Rangers en Newcastle United vielen.