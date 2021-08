Jansen heeft keiharde boodschap en passeert Teun Koopmeiners

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 16:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:02

Teun Koopmeiners is zaterdagavond gepasseerd voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De middenvelder van AZ wordt door trainer Pascal Jansen buiten de basiself gelaten omdat er volgens de oefenmeester teveel speelt omwille en eventuele transfer. Bovendien sloot Koopmeiners later aan in de voorbereiding, mede door zijn deelname aan het Europees kampioenschap. "Ik wil vandaag elf mensen op het veld die met hun gedachten bij AZ zijn", aldus Jansen tegen ESPN.

AZ treedt tegen RKC aan met een middenveld met Tijjani Reijnders, Jordy Clasie en Dani de Wit. Dat betekent dat Koopmeiners wordt gepasseerd door Jansen. "Teun is wel fit, fitter aan het worden. Maar hij heeft de afgelopen weken ook aangegeven graag een stap te willen maken. Wij hebben hem binnen die kaders wel getraind en wedstrijdminuten gegeven, maar ik wil vandaag elf mensen op het veld hebben die met hun gedachten bij AZ zijn. Daar willen we de wedstrijd mee winnen. Ik sluit een invalbeurt voor hem niet uit, anders had ik hem niet meegenomen."

? Teun Koopmeiners start niet in de basis bij AZ vandaag tegen RKC.



"Ik wil vandaag elf mensen op het veld hebben, die met hun gedachten bij AZ zijn"



? 16.30 uur

?? ESPN

#?? #RKCAZ pic.twitter.com/nUjrpFpCvw — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2021

Jansen durft geen voorspelling te doen of hij komend seizoen over Koopmeiners kan beschikken. Ook Owen Wijndal, die de voorbije weken veelvuldig werd gelinkt aan een transfer, is nog altijd niet verkocht. "Ik heb geleerd dat je niet teveel moet verwachten, dan kun je ook niet worden teleurgesteld. Rond Koopmeiners is er wel wat gerommel geweest. Rond Wijndal op dit moment niet. Ze spelen allebei nog bij AZ en daar ga ik vanuit." Wijndal is geblesseerd en maakt om die reden geen deel uit van de wedstrijdselectie tegen RKC.

Koopmeiners lijkt aan de vooravond te staan van een transfer naar Atalanta, daar de Italianen al meerdere keren aangaven geïnteresseerd te zijn in de linkspoot. De transfer van Christian Romero naar Tottenham Hotspur moet de overgang van Koopmeiners naar Atalanta in een stroomversnelling brengen, zo klonk het onlangs in Italiaanse media. Ook AS Roma en Napoli werden gelinkt aan de middenvelder. Koopmeiners is al enkele seizoenen een vaste waarde bij AZ. De aanvoerder was afgelopen seizoen in veertig officiële wedstrijden goed voor zeventien doelpunten en zeven assists.