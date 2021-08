Edson Álvarez krijgt basisplaats van Erik ten Hag tegen NEC

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:13

De opstelling van Ajax voor de eerste competitiewedstrijd tegen NEC is bekend. Een week na de ontluisterende 0-4 nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal kiest Erik ten Hag ervoor om Edson Álvarez een basisplaats toe te kennen op het middenveld. Vrijdag meldde De Telegraaf nog dat Stade Rennes twintig miljoen euro heeft geboden op de Mexicaan. De wedstrijd tussen Ajax en NEC begint zaterdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Vrijdag maakte Ten Hag bekend niet te kunnen beschikken over Perr Schuurs, Mohammed Kudus en Antony. De verdediger hield een kuitblessure over aan de oefenwedstrijd tegen Leeds United. Kudus herstelt van een enkelblessure en Antony is pas vrijdag aangesloten bij de training na zijn deelname aan de Olympische Spelen met Brazilië. Maarten Stekelenburg, die vorige week tegen PSV niet fit was, is inmiddels hersteld en begint onder de lat. Remko Pasveer verliest daarom zijn basisplek. De geschorste Nicolás Tagliafico wordt op de linksbackpositie afgelost door Daley Blind, die tegen PSV nog op het middenveld speelde. Daar wordt hij vervangen door Álvarez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

NEC treedt aan met Lasse Schöne, die tussen 2012 en 2019 speler van Ajax was. Hij neemt voor de aftrap officieel afscheid van de Amsterdamse supporters. De Nijmegenaren hebben een nagenoeg fitte selectie voor de seizoensouverture. Mattijs Branderhorst krijgt de voorkeur boven Danny Vukovic onder de lat. Het was vooraf ook de vraag wie in de spits zal staan: Eintracht Frankfurt-huurling Ali Akman is inmiddels in het bezit van een werkvergunning, maar trainde slechts één keer mee. Daardoor valt de keuze op Jordy Bruijn, al zit Akman wel op de bank. Rens van Eijden kampt al langere tijd met een knieblessure.

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Mazraoui, Timber, Martínez, Blind, Álvarez, Klaassen, Gravenberch, Berghuis, Haller, Tadic

Opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Proper, Duelund; Okita, Bruijn, Mattsson.