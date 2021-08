Management van Tagliafico baalt en zoekt contact met De Telegraaf

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 08:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:26

Het management van Nicolás Tagliafico is niet te spreken over de harde kritiek die de verdediger van Ajax heeft gekregen na zijn rode kaart in de Johan Cruijff Schaal. De Argentijn mocht afgelopen zaterdag tegen PSV (0-4 verlies) meteen inrukken na een charge op André Ramalho en werd voor twee competitiewedstrijden geschorst. Het is alweer de achtste schorsing voor Tagliafico, die in de optiek van Jan van Halst zelfs ‘hulp’ moet krijgen van Ajax.

“Volgens mij heeft hij last van een overdreven bewijsdrang. Ik ken dat gevoel. Je wil voorop gaan in de strijd. Helemaal in topduels. Ajax moet met hem aan de slag”, benadrukte Van Halst afgelopen week in het Algemeen Dagblad. “Fel en temperamentvol, oké, maar die domme tackles moeten eruit. Zeker op het niveau waar Ajax acteert.” De entourage van Tagliafico stuurde hun zienswijze over de ophef naar De Telegraaf en het dagblad publiceert zaterdag het statement.

“Nico geeft altijd zijn ziel en zaligheid voor Ajax. Zijn karakter op het veld wordt vaak geprezen door de club en de technische staf. Hij was de afgelopen jaren cruciaal, omdat hij zijn mentaliteit overbracht op de groep.” Tagliafico is volgens zijn omgeving zelfkritisch. “Hij analyseert zijn optredens en weet als geen ander welke situaties beter kunnen. Maar hij zal niet stoppen met alles voor het team te geven en alles in elke actie te stoppen. Geen twijfel mogelijk.”

Het management van Tagliafico wijst erop dat hij ‘verre van honderd procent fit was’ om te spelen tegen PSV, maar dat hij toch een inspanning leverde. “Het pakte niet goed uit en de nederlaag en rode kaart zorgden voor allerlei commentaren. Dat is normaal. Nico weet hoe het werkt, accepteert het, blijft heel kalm en gefocust en zorgt ervoor dat hij na zijn schorsing klaar is om terug te keren.” Er volgt een maar. ’De werkelijkheid is dat er vorig seizoen in de Eredivisie meer dan dertig spelers meer gele kaarten hebben gehad dan Nico.”

“En hij heeft zo veel harde tackles en beuken te verduren gehad dat hij met een bril, tulband en bloedend hoofd heeft moeten spelen.” Sinds Tagliafico begin 2018 in de Klassieker debuteerde voor Ajax, pakte geen enkele Eredivisie-speler zoveel kaarten als de 28-jarige verdediger in alle competities: liefst 42 keer.