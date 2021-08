Vitesse kruipt door oog van de naald in zenuwslopend duel en treft Anderlecht

Donderdag, 12 augustus 2021 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Vitesse heeft zich donderdagavond ternauwernood geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Op bezoek bij Dundalk genoten de Arnhemmers bij rust een comfortabele voorsprong, die in de tweede helft nog wel in gevaar kwam maar niet meer werd weggegeven: 1-2. Het was nipt voldoende om zich te plaatsen voor de play-offs, daar het heenduel in een 2-2 gelijkspel eindigde. Volgende week donderdag treft de ploeg van trainer Thomas Letsch RSC Anderlecht, dat over twee wedstrijden veel te sterk was voor het Albanese Laçi. De return tegen de Belgen wordt op 26 augustus afgewerkt.

De grote afwezige aan de kant van Vitesse was Oussama Tannane, die niet fit genoeg werd bevonden om aan de aftrap te verschijnen. Ondanks de aanwezigheid van drie centrale verdedigers leek de Arnhemse defensie al na 35 seconden geklopt te worden. Michael Duffy ontsnapte aan de aandacht van Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi en rondde af in de korte hoek, maar het doelpunt werd afgevlagd wegens buitenspel. Het was een uiterst controversiële beslissing, die bij de afwezigheid van een videoscheidsrechter niet meer gerectificieerd werd.

Vervolgens verdween Dundalk naar de achtergrond en was het Vitesse dat nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer. De aanvalslust werd beloond in de 28ste speelminuut. Een afstandsschot van Nikolai Frederiksen leek in de kiem te smoren maar belandde plotseling voor de voeten van Matús Bero, die van dichtbij kon intikken: 0-1. Direct na de openingstreffer kwam Million Manhoef dicht bij de 0-2. De linkervleugelverdediger dook op aan de rechterkant van het veld en sneed gevaarlijk naar binnen. Hij probeerde een schot op doel met links, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Andy Boyle.

De score werd zeven minuten voor het rustsignaal alsnog verdubbeld. Wederom was het Frederiksen die een belangrijke rol vervulde in de succesvolle aanval. De Deen bezorgde een fraaie dieptepass bij Yann Gboho, die met links op koelbloedige wijze afrondde: 0-2. Net als in de heenwedstrijd verloor Vitesse ook ditmaal de controle over de wedstrijd na de rust. Lang ging het, ondanks de vele slordigheden, goed voor de Arnhemmers, maar in de zeventigste minuut vond Dundalk de aansluitingstreffer.

Na een voorzet vanaf rechts duwde Sondre Tronstad spits Duffy licht in de rug, waarna scheidsrechter Alain Durieux een gele kaart gaf aan de middenvelder én een strafschop toekende aan de thuisploeg. Patrick Hoban nam zijn verantwoordelijkheid en benutte de buitenkans vanaf elf meter: 1-2. In de slotfase kwam Dundalk meermaals dicht bij de gelijkmaker. Markus Schubert bracht tot driemaal toe op fraaie wijze redding. McMillan kreeg ook nog een grote kans om de tweede Ierse treffer aan te tekenen, maar Vitesse had het geluk aan zijn zijde.