Denzel Dumfries stapt op vliegtuig om transfer af te ronden

Donderdag, 12 augustus 2021 om 16:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:06

Denzel Dumfries zet donderdagavond voet op Italiaanse bodem, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. De Italiaanse transferexpert maakte eerder vandaag al een mondeling akkoord tussen PSV en Internazionale over de transfer van de verdediger annex Oranje-international bekend. Volgens Romano zal de 25-jarige Dumfries vanavond in Milaan arriveren om de laatste details van zijn transfer naar het Giuseppe Meazza af te ronden.

Volgens Romano houdt PSV een transfersom van 12,5 miljoen euro over aan de verkoop van Dumfries. Dat kan aan de hand van variabele bonussen, afhankelijk van de sportieve prestaties van de verdediger en/of de club, nog oplopen gedurende de contractduur. Dat zou neerkomen op nog eens 2,5 tot 3 miljoen euro. Daarmee komt het totaal alsnog uit tussen de vijftien en twintig miljoen euro, zoals PSV vanaf het eerste moment heeft verlangd voor het afkopen van het nog twee jaar doorlopende contract van de captain van afgelopen seizoen. Dumfries werd in 2018 voor 5,5 miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen.

Denzel Dumfries will be in Milano tonight in order to complete his move to Inter. Done deal and here-we-go confirmed for €12.5m plus add ons to PSV. ???? #Inter Right back moves: AC Milan pushing for Florenzi, Sevilla closing on Montiel, Atalanta keen on Zappacosta from Chelsea. https://t.co/npi6rAgHVi