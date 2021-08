Manchester City geeft niet op en bereidt bod van 150 miljoen euro voor

Donderdag, 12 augustus 2021 om 16:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:22

Manchester City geeft de komst van Harry Kane niet op. Transferexpert Fabrizio Romano verzekert donderdagmiddag dat de regerend landskampioen van Engeland achter de schermen bezig is met een nieuw bod van 150 miljoen euro op de aanvaller van Tottenham Hotspur en het nationale elftal van Engeland. Tottenham heeft tot op heden niet de intentie om Kane aan een andere club in de Premier League te verkopen, maar Manchester City wacht volgens Romano geduldig af.

"De strategie van Manchester City is om klaar te zijn . . . en te wachten", benadrukt de Italiaanse journalist. Josep Guardiola erkende afgelopen week dat hij zeer gecharmeerd is van de 28-jarige Kane, die nog een contract tot medio 2024 met de Londenaren heeft. “Harry is een exceptioneel getalenteerde spits en natuurlijk zijn we zeer geïnteresseerd”, benadrukte de manager van Manchester City. “Maar als Tottenham niet wil onderhandelen, dan houdt het op. Als ze wel willen onderhandelen, zullen veel clubs hem willen contracteren. Daarin vormen we geen uitzondering.”

Manchester City bracht een maand geleden al een officieel bod van 100 miljoen pond - omgerekend 117 miljoen euro - uit. Daarbij werd de mogelijkheid gelaten om een speler in de deal te betrekken. Ongeacht de speler zou de totale waarde van de deal altijd honderd miljoen pond bedragen. Tottenham zag daar niets in en wil Kane sowieso niet aan een competitiegenoot verkopen. Een club in het buitenland maakt alleen kans op de komst van de Engels international als er minimaal 175 miljoen euro wordt geboden.

Engelse media verzekerden begin vorige week dat Kane bewust niet was komen opdagen voor zijn eerste trainingen na zijn deelname aan het EK. De aanvaller hervatte uiteindelijk afgelopen zaterdag de training en dat was volgens de spits ‘zoals gepland’. "Hoewel ik niet wil ingaan op de details van de situatie, wil ik duidelijk maken dat ik nooit heb geweigerd om te trainen en dat ook nooit zal doen", benadrukte de aanvoerder van Tottenham afgelopen vrijdag in een statement. "Ik keer morgen zoals gepland terug bij de club.” Saillant: Manchester City en Tottenham zijn zondag elkaars tegenstander.

“Ik zou nooit iets doen om de relatie met de fans in gevaar te brengen, de fans die me zoveel onvoorwaardelijke steun hebben gegeven tijdens mijn periode bij de club. Dit is altijd het geval geweest." Kane staat zelf naar verluidt open voor een transfer en zou ook de overtuiging hebben dat hij een gentleman's agreement met de clubleiding heeft. De aanvaller zou vorig jaar met eigenaar Daniel Levy hebben afgesproken deze zomer een transfer te mogen maken. De zakenman wil Kane voorlopig echter alleen onder zijn voorwaarden laten gaan: voor minimaal 175 miljoen euro naar een buitenlandse club.