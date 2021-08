Chelsea accepteert bod met terugkoopclausule op Tammy Abraham

Woensdag, 11 augustus 2021 om 19:11 • Jeroen van Poppel

Chelsea heeft een bod van veertig miljoen euro op Tammy Abraham geaccepteerd, zo melden Goal en Gianluca Di Marzio. De aanbieding is afkomstig van AS Roma, dat de 23-jarige spits beschouwt als opvolger van Edin Dzeko. Abraham sprak al met José Mourinho, maar heeft zijn jawoord aan AS Roma nog niet gegeven.

Tiago Pinto, de algemeen directeur van de Romeinen, hoopt de deal snel af te ronden. Roma wil snel een vervanger voor Dzeko, die op zijn beurt de opvolger wordt van Romelu Lukaku bij Internazionale. De Belgische spits gaat voor 115 miljoen euro naar Chelsea en is momenteel in Londen om zijn transfer af te ronden, zo weet Fabrizio Romano woensdagavond te melden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea laat Abraham alleen vertrekken met daarbij een terugkoopclausule. De Londenaren hebben momenteel geen plek voor de Engelse aanvaller, maar voorspellen hem nog altijd een grote toekomst. Mocht Abraham zich stormachtig doorontwikkelen, dan heeft Chelsea de optie om hem terug te halen. Welk bedrag daarbij is afgesproken weet Goal niet, maar het ligt in elk geval veel hoger dan de veertig miljoen euro die AS Roma nu voor hem moet betalen.

Het is nog niet zeker of Abraham zelf ook naar AS Roma wil. De zesvoudig international staat ook in de belangstelling van Arsenal, dat echter veel minder concreet is en eerst spelers moet verkopen. Abraham begon vorig seizoen onder Frank Lampard nog als basisspeler bij Chelsea, maar is onder Thomas Tuchel op een zijspoor beland. Met de aanstaande komst van Lukaku is de kans op speeltijd voor Abraham al helemaal miniem. In totaal staat hij op 82 officiële duels voor Chelsea, waarin hij 30 goals en 12 assists produceerde.