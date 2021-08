PSV slaat vlak voor CL-return belangrijke slag met dubbel contractnieuws

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 17:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:45

Vlak voor aanvang van de return in de Champions League tegen FC Midtjylland heeft PSV de contracten van twee talenten verlengd. De Eindhovenaren gaan langer door met Fodé Fofana en Jeremy Antonisse, meldt het Eindhovens Dagblad. Fofana gaat zijn contract verlengen tot 2025, terwijl Antonisse straks tot 2024 vastligt. Zodra de laatste details zijn afgerond zullen de handtekeningen worden gezet.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Fofana zijn contract in Eindhoven zou verlengen. De aanvaller en zijn management voerden de afgelopen periode zware onderhandelingen met de club, weet het Eindhovens Dagblad. Het dagblad schrijft dat onder andere de aanwezigheid van Ruud van Nistelrooy als nieuwe trainer van Jong PSV een belangrijk aspect is geweest bij de nieuwe samenwerking. Het beloftenteam van de Eindhovenaren startte vrijdag aan een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Dordrecht (1-1). Fofana scoorde namens PSV de openingstreffer.

Fofana speelt sinds 2015 voor PSV, dat hem overnam van Barcelona. Tijdens een straatvoetbaltoernooi op vakantie in Lyon werd hij gescout door de Catalanen, waar hij op tienjarige leeftijd als speler van de Groningse amateurclub GVAV-Rapiditas middels een stage een plek in de jeugdopleiding afdwong. Omdat Barcelona fouten had gemaakt bij het afgeven van contracten voor kinderen, moest hij na twee jaar vertrekken bij de Spaanse topclub. PSV pikte Fofana op twaalfjarige leeftijd op. In Eindhoven doorliep de spits de jeugdopleiding en maakte hij dit seizoen namens Jong PSV zijn debuut in het profvoetbal.

Ook Antonisse hoopt bij PSV zijn doorbraak in het profvoetbal te realiseren. De vleugelaanvaller trainde in de voorbereiding op het komende seizoen al een aantal keren mee met het eerste elftal, nadat hij afgelopen voetbaljaargang zijn debuut maakte. In de uitwedstrijd tegen FC Emmen kwam hij in de slotfase van het duel binnen de lijnen voor Eran Zahavi. Begin juli was hij trefzeker in de met 6-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen het Belgische RWD Molenbeek. Een paar dagen later was Fofana driemaal trefzeker tegen het Duitse Delbrücker (1-10).