PSV laat spits met 14 Eredivisie-minuten naar Willem II verkassen

Woensdag, 16 augustus 2023 om 09:52 • Laatste update: 09:57

Fodé Fofana speelt de rest van het seizoen voor Willem II, zo meldt onder meer het Brabants Dagblad. De Tilburgers nemen de aanvaller op huurbasis over van PSV, waar hij zijn minuten voornamelijk maakte in het beloftenteam. Fofana had de mogelijkheid om elders in Europa aan de slag te gaan, maar geeft dus de voorkeur aan een verblijf dicht bij huis.

Fofana geldt binnen PSV als een gewaardeerd talent, maar wist tot dusver nog niet door te breken in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam hij onder Ruud van Nistelrooij tot veertien minuten in de Eredivisie. Ook speelde hij een helft in de TOTO KNVB Beker. Onder Peter Bosz hoeft hij nog niet op speeltijd te rekenen. De Eindhovenaren kiezen er nu voor om de twintigjarige aanvaller een jaar in de Keuken Kampioen Divisie te stallen.

Willem II zag eerder deze zomer Jizz Hornkamp naar Heracles Almelo vertrekken en was sindsdien op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Aanvankelijk was het de vraag of Fofana haalbaar was voor Willem II, dat nu dus kiest voor een huurconstructie. De PSV'er dient bij de Tricolores de concurrentiestrijd aan te gaan met Michael de Leeuw en Jeremy Bokila.

Fofana speelde tussen 2013 en 2015 in de jeugdopleiding van Barcelona. De Catalaanse grootmacht raakte overtuigd na een jeugdtoernooi in Frankrijk, waar de aanvaller genoot van een vakantie. Fofana moest uiteindelijk vertrekken vanwege misstanden bij enkele jeugdtransfers, waarna PSV met hem aan de haal ging. Tot dusver was de spits goed voor 14 goals in 34 wedstrijden namens Jong PSV. In de hoofdmacht staat de teller op 61 minuten in alle competities.