PSV-transfer tien seconden voor tijd ingeschreven op Deadline Day

Zaterdag, 2 september 2023 om 12:45 • Jan Hoeksema

PSV verhuurde spits Fodé Fofana op Deadline Day aan Vitesse, maar het had niet veel gescheeld of deze transfer was niet doorgegaan. Rik Elfrink meldt zaterdagochtend namelijk dat de KNVB de inschrijving van de jongeling pas tien seconden voor de deadline om 00:00 uur accepteerde. "Binnen de tijd is binnen de tijd", aldus Elfrink.

"Het was spelen met vuur", schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad. "Maar de spits van PSV kan naar Arnhem." Met de inschrijving bij de voetbalbond was de transfer van Fofana naar Vitesse afgerond. De Arnhemmers huren de twintigjarige spits voor een jaar. Eerder in de transferzomer schreef Elfrink ook al over interesse van Vitesse in Fofana, maar destijds kwam een deal niet van de grond. Ook Willem II had naar verluidt belangstelling, maar de aanvaller wilde niet aan de Tilburgers verhuurd worden.

Fofana heeft op zijn nog jonge leeftijd al een interessante carrière achter de rug. Op tienjarige leeftijd werd hij in 2013 gescout door FC Barcelona, terwijl de aanvaller nog in de jeugd van de Groningse amateurclub GVAV-Rapiditas speelde. Twee jaar later haalde PSV hem weer terug naar Nederland, waar hij zijn wedstrijden tot nu toe voornamelijk in het beloftenelftal van de Eindhovenaren speelde.

In totaal speelde Fofana 34 wedstrijden voor Jong PSV. Dit aantal had aanzienlijk hoger kunnen liggen, maar de spits heeft regelmatig last gehad van blessures. In 2021 maakte hij zijn officiële debuut voor de hoofdmacht, in een duel in de voorrondes van de Champions League tegen FC Midtjylland. Daarna zou Fofana nog tweemaal uitkomen voor het eerste van PSV.