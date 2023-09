Komst van Lozano heeft direct groot gevolg: contractontbinding bij PSV

Vrijdag, 1 september 2023 om 23:49 • Lars Capiau • Laatste update: 00:19

PSV heeft het contract van Anwar El Ghazi in goed overleg ontbonden, zo maken de Eindhovenaren bekend via de clubkanalen. Na het aantrekken van Hirving Lozano en het aanblijven van Johan Bakayoko kwam El Ghazi niet meer in de plannen voor van trainer Peter Bosz. Fodé Fofana wordt daarnaast verhuurd aan Vitesse, waar Shurandy Sambo bij de Eindhovenaren blijft. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

El Ghazi kan nu dus met een transfervrije status rustig op zoek gaan naar een volgende club. Met Lozano en Noa Lang trokken de Eindhovenaren twee nieuwe vleugelspelers aan. Op rechts heeft El Ghazi door de aanwezigheid van Lozano en Bakayoko weinig perspectief op speeltijd. Ook de linkerflank is met Lang, Yorbe Vertessen en eventueel zelfs Ismael Saibari goed bezet. In de punt van de aanval heeft Bosz de beschikking over Luuk de Jong en Ricardo Pepi.

Daarom is in goed overleg door beide partijen besloten om uit elkaar te gaan. Het verblijf van El Ghazi in de Lichtstad blijft daardoor beperkt tot slechts één seizoen. Hij vertrekt met twee nieuwe toevoegingen aan zijn prijzenkast, daar hij met PSV de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won. El Ghazi speelde uiteindelijk 33 wedstrijden in de hoofdmacht van de nummer twee van afgelopen seizoen. Daarin scoorde de 28-jarige aanvaller negen doelpunten en fungeerde hij twee keer als aangever.

Zo is het een zeer drukke laatste dag van de transferwindow voor PSV geweest. Naast de ontbinding van het contract van El Ghazi, werd de komst van Lozano en de huurtransfer van Armel Bella-Kotchap wereldkundig gemaakt. Daarnaast is Ibrahim Sangaré op weg naar Nottingham Forest, hoewel die transfer nog officieel bevestigd moet worden. Verder werd duidelijk dat Fofana komend seizoen verhuurd wordt aan Vitesse en dat Sambo ondanks de belangstelling van onder andere FC Twente en Stade Rennes bij PSV blijft.