Barcelona zal spoedig met slecht nieuws over Sergio Agüero komen

Zondag, 8 augustus 2021 om 16:20 • Daniel Cabot Kerkdijk

Het debuut van Sergio Agüero voor Barcelona laat voorlopig op zich wachten. De Spaanse topclub maakte zondagmiddag bekend dat de aanvaller in de avonduren wegens een spierblessure niet in actie kan komen in de wedstrijd tegen Juventus om de Trofeo Joan Gamper, maar volgens de laatste berichten uit Spanje zal hij (bijna) een maand aan de zijlijn staan.

Agüero kampt met een scheurtje in een kuitspier van zijn rechterbeen. Hoewel enkele medische tests de ernst van de blessure nog moeten uitwijzen, verzekeren Spaanse media dat de medische staf van Barcelona al uitgaat van een afwezigheid van drie tot vier weken. Dat betekent dat hij hoe dan ook de eerste drie duels in LaLiga mist.

Barcelona speelt deze maand in LaLiga tegen Real Sociedad (thuis), Athletic Club (uit) en Getafe (thuis). De eerstvolgende wedstrijd na de komende interlandperiode is op 12 september in en tegen Sevilla, een duel dat El Kun mogelijk wel haalt. Clément Lenglet kampt al langere tijd met knieklachten en het is volgens de media maar de vraag of hij de komende twee weken inzetbaar is. Ook hij moet zondag verstek laten gaan.

Ronald Koeman kan vanavond wegens blessureleed ook niet over Frenkie de Jong, Ansu Fati en Ousmane Dembélé beschikken. Philippe Coutinho is daarentegen wel inzetbaar; de Braziliaanse spelmaker kreeg groen licht van de medische staf.