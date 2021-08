Verheydt laat zich gelden bij seizoensopening van ADO tegen Jong Ajax

Zondag, 8 augustus 2021 om 14:16 • Chris Meijer

ADO Den Haag is zijn seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gestart met een overwinning. Jong Ajax - waar John Heitinga debuteerde als trainer - werd in het Cars Jeans Stadion met 2-0 verslagen, door doelpunten van Amar Catic en debutant Thomas Verheydt. ADO nestelt zich door de zege op de tweede plaats op de ranglijst, achter Roda JC Kerkrade dat één doelpunt meer maakte op bezoek bij De Graafschap en daardoor aan kop gaat.

Verheydt zette afgelopen week zijn handtekening onder een driejarig contract bij ADO, waarmee een grote droom voor hem uitkwam. Trainer Ruud Brood hield de op het oude nest teruggekeerde spits echter tijdens de seizoensopening nog buiten zijn basiself. Vanaf de bank zag Verheydt dat ADO in de eerste helft voor de gevaarlijkste momenten zorgde, via onder meer Vicente Besuijen, Jamal Amofa en Cain Seedorf. De van Go Ahead Eagles overgekomen Jay Gorter hield in de eerste helft echter nog zijn doel schoon.

Al vroeg in de tweede helft moest Gorter echter wel vissen, toen Catic de bal beheerst in de linkerbenedenhoek schoof. Via Besuijen en Dhoraso Moreo Klas liet ADO vervolgens na om razendsnel de marge te verdubbelen. Na een kwartier spelen in de tweede helft liet ook Jong Ajax van zich spreken: tot twee keer toe leverde een inzet van Christian Rasmussen geen doelpunt op.

Met nog twintig minuten op de klok kwam Verheydt binnen de lijnen en hij gooide het duel kort voor het einde in het slot. De spits luisterde door een rake kopbal bij de tweede paal zijn debuut op met een doelpunt. Verheydt kreeg in de slotfase nog de mogelijkheid om direct zijn tweede te maken, maar zijn schot ging na een goede controle over. Voor ADO wacht nu over een week een bezoek aan FC Volendam, terwijl Jong Ajax volgende week maandag FC Dordrecht treft.