V/d Gijp: ‘Hij heeft niet eens één kwaliteit waarvan ik zeg: godskolere, zeg’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Sébastien Haller wordt in De Oranjezomer uitgelicht als dissonant bij Ajax. De 27-jarige spits leed in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4 winst) veel balverlies en kon daarmee in de ogen van René van der Gijp, Wim Kieft en Johan Derksen niet voldoen aan de verwachtingen die bij zijn prijskaartje van 22,5 miljoen euro horen. De conclusie aan tafel is dat Haller afhankelijk wordt van het aantal goals dat hij zal maken bij Ajax.

"Die afgekeurde goal die Haller maakt, zo zal hij zijn goals moeten gaan maken", doelt Kieft op de intikker van de Ivoriaans international in de eerste helft. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel in de aanloop van Dusan Tadic. "Dat hij ze erin loopt, dat hij het eindstation is. Want voetballend viel hij echt heel erg tegen. Waarom? Omdat hij gewoon niet wendbaar genoeg is. Die keeper (Remko Pasveer, red.) zoekt bewust de lange bal op Haller. Dan moet je hem wel vasthouden. Daar hoef je niet eens goed voor te kunnen voetballen. Dan gebruik je gewoon je lichaam en dan houd je hem vast, en dan leg je hem af. Zelfs die duels won hij niet. Dan wordt het nog veel moeilijker om bij het zestienmetergebied mee te voetballen. Ze gaan hem overslaan. Ze gaan tegen hem zeggen: je moet zorgen dat je ze erin kopt."

Ook Van der Gijp is niet onder de indruk van Haller. "Als je hele goede spitsen bekijkt, dus van het kaliber Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, die hebben eigenlijk wel alles: die kunnen een goal maken, die kunnen een pass geven, die kunnen hem afleggen, die kunnen een strafschop erin schieten, die hebben alles", weet Van der Gijp. "Maar wat daaronder zit, die hebben vaak één specifiek ding wat héél goed is. Die kunnen heel goed koppen, ze zijn vreselijk op de brommer, ze kunnen een geweldige goal maken of die kunnen hem afschermen. Wat heeft Haller? Hij heeft niet iets specifieks, waar ik van zeg: godskolere, zeg. Hij heeft het allemaal een beetje. Hij kan aardig koppen, aardig een bal vasthouden: een aardige speler. Hij is verplicht om er 25 tot 30 in te schieten bij Ajax, als je dat andere allemaal niet hebt."

Ook Derksen vond Haller tegenvallen en trekt direct een conclusie. "Ajax heeft hem genomen en hij is bruikbaar in de Nederlandse competitie, maar op Europees niveau heb je niet zoveel aan hem." Kieft denkt dat Ajax in Europa met Tadic in de spits zal spelen en dat Haller dan op de bank zit. De oud-spits weet wat Haller te doen staat in Amsterdam. "Als je nu ook die Steven Berghuis erbij hebt, die hem ook vanaf rechts erin gooit... Dan heb je ook nog Tadic, die er trouwens een geweldig klaarlegde voor Berghuis. Haller gaat de kansen wel krijgen, maar hij moet gewoon zorgen dat hij altijd daar is in de zestien."