Perez: ‘Het Ajax-publiek is keihard: ze juichten gewoon toen hij eraf ging’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 22:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:08

Sébastien Haller heeft het Ajax-publiek in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4 verlies) niet weten te overtuigen, zo viel Kenneth Perez op. De 27-jarige spits, die afgelopen winterstop voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United, had in de ogen van Perez veel moeite om als aanspeelpunt te fungeren voor zijn ploeg. Haller werd na 61 minuten gewisseld voor David Neres en dat werd met groot gejuich ontvangen in de Johan Cruijff ArenA.

"Het Ajax-publiek is wel keihard, hè", signaleert Perez bij ESPN. "Talenten worden hier de hemel in geprezen, 'supertalent' en zo, maar toen Haller van het veld ging, dat was wel bikkelhard. Ze juichten toen hij ervan af ging. Of dat te hard is? Hij viel wel uit de toon, vond ik." Marciano Vink is niet verrast door de reactie van het publiek. "Het gaat toch altijd zo? Als jij het niet laat zien, dan word je uitgefloten", aldus Vink.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De slechtste speler van Ajax ná Nicolás Tagliafico krijgt een 4,5

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax en PSV. Lees artikel

Perez weet waar het zwakke punt van Haller ligt. "Je moet wel gewoon een spits hebben... en dat mankeert er bij hem aan: zijn balbehandeling is gewoon heel matig. Ik blijf zeggen: ik denk dat Jurriën Timber een betere balbehandeling heeft dan je spits, alleen hij zal wel altijd goals maken", aldus Perez, die dat inderdaad vorig seizoen ook al eens zei. "Hij heeft wel een bepaald scorend vermogen en fysiek dat ertoe doet. Maar inspelen, kaatsen, dat is heel moeizaam."

Arnold Bruggink is iets milder voor Haller. "De spitspositie bij Ajax is de moeilijkste plek, toch?", stelt Bruggink. "Ik vind wel dat hij iets meer krediet verdient. Maar bij hem werkt ook gewoon zijn prijskaartje mee. Ze willen hier een speler die vijftig doelpunten maakt en vijftig assists geeft."