Schmidt reageert op woorden Ronald Waterreus: ‘Dat is een wijs advies’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 13:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:55

Roger Schmidt is niet van plan om enkele van zijn spelers rust te geven als hij het zaterdagavond met PSV opneemt tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarmee reageerde de trainer van PSV op eerder gedane uitspraken van Ronald Waterreus, die vrijdag bij de Skiete Willy Podcast van Voetbal International aangaf het overdreven te zullen vinden als Schmidt zijn spelers zou sparen.

"Zo vroeg in het jaar vind ik dat heel overdreven", zei Waterreus donderdag op de vraag of Schmidt zijn spelers moet sparen in aanloop naar de tweede ontmoeting met FC Midtjylland in de Champions League. "Je speelt wel tegen Ajax hè. Weet je wat dat is met die Johan Cruijff Schaal? Dat stelt niet zoveel voor, maar je hebt het gevoel dat dit wel een kantelpunt kan zijn. Als je wint, heb je wel het besef dat het kan. Dat wil nog niet zeggen dat je er altijd van wint." Waterreus speelde in het verleden zes keer om de Johan Cruijff Schaal en wist er vijf te winnen. Daarmee is de oud-doelman nog altijd de PSV'er met de meeste duels achter zijn naam als het om de Johan Cruijff Schaal gaat.

"Vorig jaar was Ajax in de competitie twee keer blij met een punt", ging Waterreus verder. "Als je een van die wedstrijd gewonnen had, gaf dat een heel ander gevoel. Als je zaterdag een tik kunt uitdelen, is die wel uitgedeeld. En ze zijn gewaarschuwd. Geloof maar dat ze de afgelopen wedstrijden gekeken hebben", doelde Waterreus op de ontmoetingen in de Champions League tegen Galatasaray en FC Midtjylland. De ploeg van Schmidt maakte tot dusver een sterke indruk in aanloop naar het treffen met Ajax en wist de duels in de Champions League allemaal winnend af te sluiten.

Schmidt reageerde vrijdagmiddag tijdens de persconferentie op het advies van Waterreus om met de sterkste elf aan te treden. "Dat is een wijs advies", aldus Schmidt. "Ik zal nooit met een elftal spelen waarvan ik weet dat het niet het beste elftal is voor die wedstrijd. Maar je weet dat we nu aan het einde zitten van de voorbereiding. De wedstrijd tegen Ajax is een belangrijke wedstrijd voor ons en we willen die prijs graag veroveren. Natuurlijk zullen we kijken wat de beste ploeg is om mee te beginnen, maar we kunnen vijf keer wisselen. Het is niet altijd zo dat je basiself het eindresultaat beslist. Elke wedstrijd vraagt om zijn eigen benadering en op basis daarvan maken we een plan."

Schmidt bevestigt tijdens de persconferentie dat de focus volledig op het winnen van de Johan Cruijff Schaal ligt. "Het is niet zo dat kwalificatie voor de Champions League belangrijker is dan het winnen van deze prijs", stelt de Duitse oefenmeester. "De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Dit is een finale, die willen we ook winnen. Het zal een lastige wedstrijd worden, maar we hebben afgelopen seizoen laten zien dat we in staat zijn om goed weerstand te bieden. Dat zullen we dit keer weer moeten laten zien."