Van der Vaart onder de indruk: ‘Poeh, hij gaat een mooie carrière tegemoet’

Donderdag, 5 augustus 2021 om 09:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:06

Rafael van der Vaart voorziet een mooie toekomst voor Jurriën Timber. De twintigjarige verdediger startte woensdagavond in het oefenduel van Ajax met Leeds United (4-0 winst) niet in de basis, maar kwam na rust in het veld voor Perr Schuurs. De Oranje-international kreeg na afloop complimenten van Van der Vaart, die namens Ziggo Sport de laatste oefenwedstrijd van de Amsterdammers van een analyse voorzag.

“We zaten heel dicht op het veld, op gelijke hoogte met de spelers. Wat voor een snelheid, kracht en rust hij uitstraalt aan de bal . . . Poeh, hij gaat een mooie carrière tegemoet.” Presentator Wytse van der Goot loofde de ‘vanzelfsprekendheid’ waarmee Timber op het veld staat. “Hij raakt totaal niet in paniek”, beaamde Van der Vaart. “Maar ook zijn kracht. Na een steekbal zet hij even aan en hij heeft hem. Je krijgt hem niet van de bal af.”

Kenneth Taylor verscheen aan het startsignaal, maar de negentienjarige middenvelder kreeg geen grootse complimenten van Van der Vaart. “Ik hoor heel vaak: ‘Taylor hier, Taylor daar’. Je ziet dat hij lekker kan voetballen, maar ik vind het te weinig. Niet dat ik zit te kijken en ik denk: Goh. Ryan Gravenberch was ook niet geweldig, ondanks dat doelpunt. Maar daarin zie je aan alles. Bam, kracht en hij gaat erlangs. Bij Taylor zie je gewoon een heel goede voetballer, bal aannemen en spelen, maar de echte power, nee…”

Van der Vaart hoopt dat Taylor de weg omhoog inzet. “Ik hoop dat het ‘nog niet’ is, maar dit zijn wel de wedstrijden waarin je je moet laten zien”, benadrukte de oud-speler van onder meer Ajax. “Waarin je de bal moet opeisen. Hij had heus wel een paar goede momenten hoor. Maar een middenvelder moet twee, drie keer op doel schieten. Dat gevoel wil ik hebben. Ik denk ook wel dat hij het kan, alleen was het te weinig.”

Ajax sloot woensdag de voorbereiding ongeslagen af. Van Koninklijke HFC (6-0), SC Paderborn (4-1) en Anderlecht (2-0) werd gewonnen, terwijl de duels met Quick'20 (1-1), Bayern München (2-2) en RB Leipzig (1-1) in een gelijkspel eindigden. Zaterdag wacht al de strijd om de eerste prijs van het seizoen. De regerend landskampioen en bekerwinnaar neemt het dan in het kader van de Johan Cruijff Schaal in eigen huis op tegen PSV, dat vorig seizoen tweede werd in de Eredivisie.