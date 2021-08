Paris Saint-Germain moet Trophée des Champions na acht jaar inleveren

Zondag, 1 augustus 2021 om 21:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

Na acht gewonnen edities op rij moet Paris Saint-Germain de Trophée des Champions inleveren. In de strijd om de Franse Supercup was landskampioen Lille OSC zondagavond in Tel Aviv met 1-0 te sterk voor PSG, door een doelpunt van Xeka in de eerste helft. Lille won de prijs daarmee voor het eerst in de clubgeschiedenis. Georginio Wijnaldum maakte als invaller zijn debuut bij PSG, terwijl Sven Botman negentig minuten meedeed bij Lille. Xavi Simons bleef op de bank bij PSG.

PSG beleefde tot dusver een indrukwekkende transferzomer, met de komst van Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma en Wijnaldum - de laatste drie kwamen transfervrij binnen. Ramos was vanwege blessureleed niet inzetbaar tegen Lille en hetzelfde geldt voor Colin Dagba, Rafinha en Juan Bernat. Verder ontbraken Marquinhos, Ángel Di María, Leandro Paredes en Neymar na hun deelname aan de Copa América, terwijl Donnarumma, Marco Verratti en Pablo Sarabia langer vrijaf krijgen na hun EK-deelname. Ook Kylian Mbappé behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

GOAL! ? Lille breekt de ban vlak voor rust, en hoe! ?? Miguel Ângelo da Silva Rocha, ook wel Xeka, pegelt hem even binnen ??#ZiggoSport #TDC2021 #LOSCPSG pic.twitter.com/xXElajHpJd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 1, 2021

Lille, dat Mike Maignan en Boubakary Soumaré kwijtraakte na het kampioensjaar, trad aan met Sven Botman in de achterhoede. De ploeg van de nieuwe trainer Jocelyn Gourvennec zorgde in de zesde minuut voor het eerste doelgevaar, toen Burak Yilmaz een vrije trap rakelings naast het doel van Keylor Navas schoot. Vijf minuten voor de rust kreeg de aanvaller een nieuwe kans, ditmaal na een rappe uitbraak, maar Navas pareerde zijn schot. PSG stichtte minder gevaar in de eerste helft, hoewel Achraf Hakimi wel indruk maakte met zijn sprints aan de rechterflank.

Kort voor de pauze kwam Lille op voorsprong. Burak bediende Xeka, die vanbuiten het strafschopgebied diagonaal uithaalde in de rechterhoek. Tien minuten na rust liet Abdou Diallo na er 1-1 van te maken: na een corner kopte Mauro Icardi de bal richting de verdediger, wiens kopstoot van dichtbij net naast ging. Twintig minuten voor tijd maakte Wijnaldum zijn entree. Binnen enkele minuten bereidde hij met een fraai wippertje een goal van Icardi voor, maar de spits stond buitenspel. Even daarna zeilde een volley van Julian Draxler naast. In de blessuretijd zorgde doelman Léo Jardim ervoor dat een schot van Wijnaldum uit de draai geen doelpunt opleverde.