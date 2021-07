Bailey vertrekt bij Leverkusen en wordt tweede duurste speler ooit

Zaterdag, 31 juli 2021 om 16:59 • Laatste update: 17:16

Aston Villa gaat zich spoedig versterken met Leon Bailey, zo maakt de Engelse club zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller had meerdere opties in de Premier League, daar ook Leicester City en Wolverhampton Wanderers de Jamaicaan graag zagen komen. Bailey komt naar verluidt voor ruim dertig miljoen euro over van Bayer Leverkusen, waarmee hij na Kai Havertz de tweede duurste speler ooit wordt voor de Duitse club. Havertz verhuisde vorig jaar zomer voor 72 miljoen euro naar Chelsea.

In een verklaring op de website zegt Aston Villa een akkoord te hebben bereikt over de transfer van Bailey. "Aston Villa en Bayer Leverkusen hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Leon Bailey op voorwaarde dat de speler een medische verklaring aflegt en persoonlijke voorwaarden afrondt", luidt de verklaring. BILD meldde eerder dat Aston Villa en Leverkusen vijf miljoen euro uit elkaar lagen wat betreft de vraagprijs. Waar de Duitsers 35 miljoen euro wilden, was Villa niet bereid om verder te gaan dan 30 miljoen.

Bailey levert Leverkusen een flinke winst op, daar hij begin 2017 voor 13,5 miljoen euro overkwam van KRC Genk. In de vier jaar dat hij in de Bundesliga speelde kende de dribbelaar verschillende tegenslagen door blessures. Afgelopen seizoen was hij zeer succesvol en kwam hij in alle competities tot vijftien doelpunten en elf assists. The Athletic meldt dat de deal begin volgende week beklonken moet worden. Bailey had bij Leverkusen nog een contract tot medio 2023.

Met de komst van Bailey lijkt Villa zich voor te bereiden op een vertrek van Jack Grealish. De smaakmaker wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Manchester City, dat een bod van omgerekend 117 miljoen euro heeft neergelegd voor de middenvelder bij Aston Villa. De leiding van the Citizens hoopt dat dit monsterbod voldoende is om de Engels international nog deze zomer binnen te halen. Transferexpert Fabrizio Romano twitterde vrijdagavond dat Manchester City aandringt om de deal de komende dagen te beklinken.