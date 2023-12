Brentford steekt de draak met Aston Villa-doelman Martínez na enorm theater

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social neemt Brentford de theatrale Aston Villa-doelman Emiliano Martínez op de hak.

Het officiële TikTok-account van Brentford heeft na afloop van de Premier League-wedstrijd tegen Aston Villa de draak gestoken met Martínez, de doelman van de bezoekers. Villa won met 2-1 dankzij twee late treffers van Ollie Watkins, waardoor het naar de tweede plaats op de ranglijst steeg.

Met het ingaan van de blessuretijd leek de ploeg van manager Unai Emery de zege veilig te hebben gesteld, totdat Leon Bailey zijn doelman Martínez met een harde terugspeelbal in de problemen bracht. De Argentijnse sluitpost kon een eigen doelpunt ternauwernood voorkomen met een sliding en stond op, waarna Brentford-spits Neal Maupay hem een zet gaf.

Martínez ging vervolgens met veel theater naar de grond. Na de wedstrijd kon het TikTok-account van Brentford het niet laten om de wereldkampioen op de hak te nemen. “We wensen je het allerbeste met je herstel, Emi!”, valt er als onderschrift bij de video te lezen.

Maupay kreeg een gele kaart vanwege het akkefietje. Diep in blessuretijd waren de rollen juist omgedraaid. Ditmaal ging de spits van Brentford theatraal naar de grond na een zetje van Martínez. Daar was de doelman van Villa juist weer niet van gediend. Martínez trok Maupay vervolgens hardhandig omhoog, waarna een opstootje tussen beide ploegen ontstond. Villa-verdediger Boubacar Kamara kreeg uiteindelijk een rode kaart na een duw in het gezicht van een tegenstander, Martínez kwam weg met geel.

Emiliano Martinez casually picking Maupay for Faking ?? pic.twitter.com/zDd5jWG6fn — shleofx ?? (@Sh_leo_fx) December 17, 2023

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties