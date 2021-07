‘Mogelijke rentree Lionel Messi bij Barcelona voor maximaal 3000 fans’

Donderdag, 29 juli 2021 om 09:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:32

Tegenslag voor Barcelona in aanloop naar het jaarlijkse toernooi om de Joan Gamper Trofee. Onder meer El País weet te melden dat er op zondag 8 augustus geen supporters welkom zijn in het Camp Nou om de vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus bij te wonen. Vanwege de stijging van het aantal coronagevallen in de afgelopen periode heeft het Ministerie van Volksgezondheid in Catalonië deze beslissing moeten nemen, zo klinkt het vanuit Spanje.

Barcelona had zich juist voorbereid op de eerste wedstrijd met fans in het stadion. Er zouden van de lokale overheid in eerste instantie circa 20.000 bezoekers mogen worden toegelaten voor de vriendschappelijke ontmoeting met La Vecchia Signora, 20 procent van de capaciteit van het stadion. Een week voordat het Joan Gamper-toernooi begint echter liggen de zaken dus heel anders. Barcelona had voor de jaarlijkse openingswedstrijd al 15.000 toegangskaarten verkocht. Het is niet de intentie van de club om het duel helemaal van de agenda af te halen.

Op de website van Barcelona zijn sinds woensdag ook geen kaarten maar aan te schaffen voor het bezoek van Juventus aan het Camp Nou. "Het spijt ons zeer, maar kaarten voor deze wedstrijd zijn tijdelijk niet beschikbaar", zo valt er te lezen. Supporters van de Catalanen kunnen zijn wel inschrijven voor een alert zodra er weer toegangsbewijzen beschikbaar komen. Verschillende Spaanse media melden dat Barcelona nu overweegt om het hele gebeuren te verplaatsen naar het Estadi Johan Cruyff, een stadion met een maximale capaciteit van 6.000. Normaal gesproken spelen Barcelona-B en het vrouwenteam hun wedstrijden in dit stadion. Volgens onder meer Catalunya Ràdio zijn er in dat geval maximaal 3.000 fans aanwezig, al is niet bekend waarom dit maximaal aantal toeschouwers wordt aangehouden.

Het vrouwenelftal van Barcelona zou voor het eerst in de clubgeschiedenis ook deelnemen aan het toernooi om de Joan Gamper Trofee, zo werd vorige week naar buiten gebracht door de club. Net als bij de mannen is Juventus op 8 augustus de tegenstander. Het is afwachten of Lionel Messi over ruim een week al inzetbaar is, daar de woensdag teruggekeerde aanvaller nog geen nieuw contract is overeengekomen. Mocht er voor die tijd witte rook komen, dan volgt zeer waarschijnlijk een ontmoeting met Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler begon onlangs bij Juventus aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De selectie van trainer Ronald Koeman reisde woensdag zonder Messi af richting Duitsland voor een trainingskamp. Naast verschillende oefensessies staan er oefenwedstrijden tegen VfB Stuttgart (31 juli) en RB Leipzig (4 augustus) op het programma voor de Catalanen. De krachtmeting met Juventus op 8 augustus is de laatste test in de oefencampagne, want op 15 augustus begint tegen Real Sociedad het nieuwe seizoen in LaLiga.