Barcelona kondigt primeur aan voor vrouwenteam op eigen toernooi

Vrijdag, 23 juli 2021 om 16:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:12

Barcelona beleeft volgende maand een primeur. Tijdens de jaarlijkse strijd om de Joan Gamper Trofee zal namelijk ook het vrouwenteam van de Catalaanse grootmacht aantreden, zo is vrijdagmiddag naar buiten gebracht. Het is voor de eerste keer in de clubgeschiedenis dat dit zal plaatsvinden. Tegenstander Juventus zal tijdens de 56ste editie van het prestigieuze toernooi ook met zowel het mannen- als het vrouwenelftal wedstrijden afwerken.

Het vrouwenelftal van Barcelona, met onder meer Lieke Martens in de gelederen, speelt op 8 augustus tegen Juventus, met 18.00 uur als aanvangstijdstip. De formatie van trainer Ronald Koeman start diezelfde dag om 21.30 uur aan de ontmoeting met La Vecchia Signora. Maximaal 19.869 toeschouwers zullen de twee duels om de Joan Gamper Trofee bezoeken in het Camp Nou, zo is door Barcelona vrijdag medegedeeld in een verklaring.

De laatste keer dat Juventus deelnam aan het toernooi in Barcelona was in 2005. Een destijds pas achttienjarige Lionel Messi maakte veel indruk met zijn optreden tegen de Italiaanse grootmacht, dat Barcelona op 2-2 wist te hielden. Namens de thuisclub waren Andrés Iniesta en Giovanni van Bronckhorst trefzeker, terwijl Alessandro Del Piero en David Trezeguet het net wisten te vinden voor Juventus. De bezoekers zegevierden uiteindelijk door de strafschoppen beter te nemen: 2-4.

Het vrouwenelftal van Barcelona is al enige tijd oppermachtig in Spanje. In zowel 2020 als 2021 werd namelijk het kampioenschap en de nationale beker in de wacht gesleept. In mei van dit jaar werd voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League veroverd. In de eindstrijd op Zweedse bodem werd met duidelijke cijfers afgerekend met Chelsea: 4-0. Martens, momenteel met de Oranje Leeuwinnen actief op de Olympische Spelen, wist in de finale overigens niet te scoren.