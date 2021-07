Erling Haaland stelt harde eis aan Donyell Malen: ‘Anders word ik boos’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 17:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:36

Erling Braut Haaland heeft dinsdag kennisgemaakt met Donyell Malen. Hoewel de transfer van Malen naar Borussia Dortmund nog niet helemaal rond is, gaf PSV toestemming aan de aanvaller om alvast mee te trainen bij zijn nieuwe club. Haaland vertelt in een interview met Sky veel assists te verwachten van zijn nieuwe ploeggenoot.

"Ik heb een beetje met hem gepraat. Hij kijkt ernaar uit om voor de supporters van Dortmund te gaan spelen. Hopelijk samen met mij. Ik heb hem gezegd dat hij me veel assists moet geven, anders word ik boos op hem", vertelt Haaland met een knipoog. "Ik hoop dat we samen in de aanval zullen staan. Hij zal voor veel positieve energie moeten zorgen en vanaf de eerste minuut moeten leveren, want Dortmund is een grote club."

Haaland insinueert dat hij volgend seizoen voor Dortmund wil spelen. In een interview met BILD verwees hij eerder op de dinsdag al naar zijn contract, dat nog drie jaar doorloopt. "En daarnaast heb ik het hier goed naar mijn zin. Het veroveren van de Duitse beker speelt ook een belangrijke rol, want prijzen winnen is iets wat ik heel graag doe", doelde hij op de 4-1 overwinning op RB Leipzig in de eindstrijd van de DFB-Pokal.

Malen doorliep afgelopen weekeinde de medische keuring bij Dortmund en Fabrizio Romano meldde maandag dat de aanvaller reeds zijn handtekening zou hebben gezet onder een tot medio 2026 lopend contract bij die Borussen. Volgens de transferexpert was al het papierwerk tussen beide clubs rond en zou de transfer spoedig wereldkundig gemaakt worden. Dortmund meldde dinsdag via Twitter dat er nog 'enkele details' afgehandeld moeten worden.