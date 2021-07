Politie onderzoekt gênante foto's van Wayne Rooney met meerdere vrouwen

Maandag, 26 juli 2021 om 07:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 07:51

Op sociale media zijn opmerkelijke foto's verschenen van Wayne Rooney. De clubicoon van Manchester United, sinds anderhalf jaar werkzaam als trainer van Derby County, is zaterdagnacht in aangeschoten toestand gefotografeerd met enkele schaarsgeklede vrouwen. Rooney beweert dat hij 'erin is geluisd' en zijn advocaten hebben zich gemeld bij de politie, die een onderzoek is gestart naar de foto's. Er is geen reden om aan te nemen dat Rooney zich schuldig maakt aan strafbaar gedrag.

De foto's zijn gemaakt tijdens het eerste weekend waarin nachtclubs open mochten in vijftien maanden tijd. Op de foto's is te zien dat Rooney, sinds 2008 getrouwd met zijn jeugdliefde Coleen, in een nachtclub intiem is met een vrouw, terwijl hij later op de avond met twee vrouwen in een hotelkamer belandde. Rooney lijkt op een stoel in slaap te zijn gevallen, terwijl de vrouwen foto's met hem maken. Een van de foto's lijkt overdag te zijn gemaakt, omdat daglicht door de gordijnen naar binnen komt.

Op een andere foto is te zien dat Rooney een wijnglas vasthoudt met een bebloede hand. Ook gaat een video rond waarop een vrouw ogenschijnlijk een flinke wind laat in zijn bijzijn. De zaakwaarnemer van, Rooney, Paul Stretford, wil vooralsnog niet reageren op de opgedoken foto's. Volgens berichtgeving in Engeland komen de vrouwen uit Barrow-in-Furness, op twee uur rijden van het huis van Rooney. De Greater Manchester Police onderzoekt de foto's omdat ze mogelijk duiden op crimineel gedrag, maar niet van Rooney.