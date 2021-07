Depay bedankt één ploeggenoot in het bijzonder na succesvol debuut

Memphis Depay kan terugkijken op een uitstekend officieus debuut voor Barcelona. De 27-jarige aanvaller speelde iets langer dan een helft in de oefenwedstrijd tegen Girona (3-1 winst) en maakte in de slotfase direct zijn eerste doelpunt. Daarvoor bedankt Depay Antoine Griezmann, die hem de te nemen strafschop gunde.

Griezmann versierde de penalty zelf en stond blijkbaar eigenlijk boven Depay in de pikorde voor het nemen ervan. "De penalty? Het was een mooi gebaar van Antoine", reageert Depay, die de strafschop hard in de kruising ramde, tegenover het clubkanaal van Barcelona. De Oranje-spits heeft zich sowieso prima vermaakt tijdens zijn eerste minuten voor Barça. "Dit is geweldig, ik ben erg blij om in dit shirt te mogen spelen en mijn eerste minuten te maken. Ik heb ervan genoten."

Memphis Depay debuta con gol con el Barça. Fantástica ejecución del holandés desde los once metros. ¡El primero de muchos! ???????? #FCBlive #FCBarcelona #BarçaGirona pic.twitter.com/M4T1gosrNA — Pol Alonso ??? (@Polyccio8) July 24, 2021

"De fans waren enthousiast en energiek en ik vond het leuk ze te zien in het stadion. Ik ben erg gelukkig", zegt, Depay, die beseft dat de verwachtingen van hem hooggespannen zijn. "Dat is logisch bij een club als Barcelona, daar verwacht iedereen veel van elkaar. Ik werk hard en hoop veel mooie momenten mee te maken. Ik voetbal omdat ik de mensen wil vermaken."

Ook Ronald Koeman is tevreden over het debuut van Depay. "Hij was heel goed", aldus de trainer van Barcelona. "Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en we weten allemaal dat hij een speciale speler is. Hij maakt overal doelpunten. Ik kijk sowieso positief terug op deze wedstrijd. We hadden wat spelers terug, want buiten Depay konden ook Griezmann, Frenkie de Jong en Clément Lenglet een half uur spelen. Dat is positief. En we moeten erkennen dat de tegenstander het ook goed deed, ze maakten het ons lastig."