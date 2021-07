Depay maakt eerste doelpunt bij officieus debuut voor Barcelona

Zaterdag, 24 juli 2021 om 20:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:52

Memphis Depay heeft zaterdag zijn officieuze debuut voor Barcelona gemaakt. De aanvaller, die tegen Girona (3-1 winst) in de 42ste minuut inviel, kan terugkijken op een goed eerste optreden. Depay toonde zich bedrijvig met acties en doelpogingen en werd in de slotfase een penalty gegund. Die schoot hij onberispelijk in de kruising.

Sergiño Dest begon in de basis bij Barcelona, terwijl onder meer Frenkie de Jong en Antoine Griezmann na een uur invielen. Barça pakte vroeg in de wedstrijd een dubbele voorsprong via een penalty van Gerard Piqué en een treffer van Rey Manaj. Laatstgenoemde kon in de 24ste minuut een lage voorzet van Nils Mortimer binnentikken, maar raakte vlak daarna geblesseerd. Depay begon daardoor eerder dan gedacht aan zijn warming-up en maakte na 42 minuten zijn entree. Een minuut daarvoor had Girona via een strafschop van Samuel Sáiz iets teruggedaan: 2-1.

Memphis Depay debuta con gol con el Barça. Fantástica ejecución del holandés desde los once metros. ¡El primero de muchos! ???????? #FCBlive #FCBarcelona #BarçaGirona pic.twitter.com/M4T1gosrNA — Pol Alonso ??? (@Polyccio8) July 24, 2021

Depay liet zich meteen zien met een actie op de rechterflank, waarbij hij met een individuele actie langs zijn tegenstander snelde. De harde lage voorzet van Depay vanaf de achterlijn werd vervolgens weggeslagen door de keeper. Na rust schoot Miralem Pjanic een vrije trap van grote afstand op de lat, terwijl Depay na een dribbel over de as rakelings naast mikte. Griezmann versierde in de slotfase een penalty, die door Depay hard in de kruising werd gejaagd: 3-1.