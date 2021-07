Wijnaldum was pispaaltje bij Liverpool: ‘Voelde me niet gewaardeerd’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 20:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:47

Georginio Wijnaldum voelde zich niet altijd gewaardeerd bij Liverpool, zo heeft hij onthuld in een uitgebreid interview met The Times. De middenvelder tekende vorige week een meerjarig contract bij Paris Saint-Germain, waar hij te spreken was over de manier waarop ze hem binnenhaalden en presenteerden. Wijnaldum zei dat hij het gevoel had dat ze bij PSG blij waren met zijn komst. Die waardering ontbrak bij Liverpool regelmatig, met name wanneer the Reds verloren hadden, zo vertelt Wijnaldum.

Er zijn een aantal zaken die Wijnaldum graag van het hart wil. De details rond de contractonderhandelingen bijvoorbeeld, die zeer moeizaam verliepen. Wijnaldum vindt dat de supporters van Liverpool recht hebben op het verhaal. "Het komt wel, maar ik denk niet dat het nu het juiste moment is", aldus Wijnaldum. "Ik zou het graag willen zeggen, maar ik denk niet dat het nu past." Wel sprak hij openlijk over de manier waarop hij werd onthaald bij PSG. Het was een bepaalde liefde die hij niet altijd voelde tegen het einde van zijn tijd bij Liverpool.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Er was een moment dat ik me niet geliefd en gewaardeerd voelde", zegt Wijnaldum. "Het waren niet mijn teamgenoten of de mensen bij Melwood. Van hen die ik ken, kan ik zeggen dat ze allemaal het beste met me voor hadden. Het kwam niet van die kant, meer van de andere kant. Mensen op sociale media. Toen het slecht ging, was ik altijd de speler die ze de schuld gaven. Ze zeiden dat ik moest vertrekken. Ik heb elke dag op de training en tijdens wedstrijden alles gegeven om het tot een goed einde te brengen. Door de jaren heen heeft Liverpool zoveel voor me betekend en ook de manier waarop de fans in het stadion me hebben behandelden was super."

"Als we verloren, kreeg ik op sociale media alleen de schuld", gaat Wijnaldum verder. "Er was een moment waarop ik dacht: wauw, ze moesten eens weten wat ik deed om fit te blijven en elke wedstrijd te spelen. Er zijn speler die in hun laatste jaren zeggen: 'Ik speel niet omdat het een risico is'. Ik deed het tegenovergestelde. Ik trainde hard, ik gaf alles. Ik speelde niet altijd goed, maar na de wedstrijd kon ik in de spiegel kijken en tegen mezelf zeggen: 'Ik heb er alles aan gedaan om beter te worden'. De fans in het stadion en de fans op sociale media zijn twee verschillende dingen. Over de mensen in het stadion kan ik geen slechte dingen zeggen. Die hebben mij altijd gesteund."

Het vertrek van Wijnaldum viel in lijn met het beleid van de club. De eigenaren van Liverpool, de Fenway Sports Group (FSG), wilden niet toegeven aan hun strikte beleid om lange, lucratieve contracten uit te delen aan spelers boven de dertig. "Ik moet ook zeggen dat de media niet hebben geholpen", zegt Wijnaldum. "De media brachten verhalen naar buiten en de fans geloofden dat verhaal. Maar ze weten niet of het waar is of niet. Ze hebben er een mening over. Dat was echt moeilijk. Ik had soms het gevoel dat iedereen tegen mij was, als een collectief. Gelukkig had ik dat gevoel binnen het team nooit."