Alaba durft het aan om rugnummer over te nemen van Sergio Ramos

Woensdag, 21 juli 2021 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:56

Het was al enige tijd bekend dat David Alaba na zijn transfervrije vertrek bij Bayern München verder zou gaan bij Real Madrid. De Oostenrijkse verdediger werd woensdag officieel gepresenteerd als aanwinst van De Koninklijke. Alaba heeft naar eigen zeggen verschillende aanbiedingen ontvangen in de afgelopen maanden, maar voor hem stond al heel snel vast dat Real zijn volgende club zou worden. Hij brengt daarnaast het overnemen van het rugnummer van Sergio Ramos uitgebreid ter sprake.

"Ik heb helemaal zelf gekozen voor deze volgende stap in mijn loopbaan", zo benadrukt Alaba woensdagmiddag bij zijn presentatie in het Santiago Bernabéu. "Ik wil als speler maar zeker ook als persoon groeien. Ik heb uiteraard de nodige aanbiedingen ontvangen, maar voor mij was er geen andere optie dan Real. Het is echt een droom die uitkomt. Dit is de beste en grootste club ter wereld en het is ook precies de uitdaging die ik nodig had als speler", aldus de ambitieuze en veelzijdige verdediger.

Alaba weet dat hij door velen wordt gezien als de opvolger van Real-icoon Ramos, die onlangs de stap maakte richting Paris Saint-Germain. Niemand waagde zich tot dusver aan het shirt met rugnummer 4, maar de zomeraanwinst kent geen angst. "Hij heeft hier meer dan een decennium gespeeld en is een legende geworden door dit nummer. Dat heeft iedereen nog steeds helder op het netvlies. Ik kreeg gisteren (dinsdag, red.) te horen dat dit het enige nummer was dat nog beschikbaar is en ik wilde ook niet van rugnummer ruilen met andere spelers. Dit nummer is een geweldige motivatie en ik wil hem (Ramos, red.) vertegenwoordigen en eren. Dat heb ik ook al een paar keer laten weten, al wil ik mijzelf niet steeds met anderen vergelijken. Ik wil als David Alaba laten zien over welke kwaliteiten ik beschik."

Alaba had desondanks graag samengespeeld met Ramos in de verdediging van Real. "Dat had ik geweldig gevonden", bevestigt de voormalig Bayern-stopper. "Zoals ik al zei: hij heeft langer dan een decennium op topniveau gespeeld en daarnaast is het een echte leider op het veld. En samenspelen met Raphaël Varane is ook een droom voor mij. Hij laat al jaren zien een geweldige voetballer te zijn. Het is een fantastische verdediger met heel veel kwaliteiten." Het is nog de vraag of Alaba samen komt te spelen met Varane, die wordt begeerd door Manchester United. In verschillende buitenlandse media wordt gesproken over een transferbedrag van vijftig miljoen euro voor de Franse verdediger.