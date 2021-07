Geen enkele speler bij Real Madrid waagt zich aan rugnummer Ramos

Zondag, 18 juli 2021 om 10:31 • Rian Rosendaal

In Spanje is het nodige te doen om het rugnummer van Sergio Ramos, die Real Madrid onlangs inruilde voor Paris Saint-Germain. Volgens Marca is bij de grootmacht nog geen enkele speler naar voren gestapt om het shirt met nummer 4 over te nemen van het boegbeeld van Real. Ramos, die in 2005 binnenkwam bij De Koninklijke, nam dit rugnummer ooit zelf over van clubicoon Fernando Hierro.

"Zou David Alaba, die bij Bayern München nummer 27 droeg, dit shirt moeten dragen? Moet de nieuwkomer verantwoordelijkheid nemen?", zo vraagt bovengenoemde Spaanse krant zich af. De international van Oostenrijk heeft bij zijn nieuwe club overigens nog geen rugnummer aangewezen gekregen. Marca denkt dat binnen de selectie van Real, waar Carlo Ancelotti sinds enige tijd de trainer is, niemand het nog heeft aangedurfd om de erfenis van Ramos op zich te nemen.

De situatie bij Real is vergelijkbaar met die bij de nationale ploeg van Spanje. Ramos werd vanwege knieklachten door bondscoach Luis Enrique niet opgenomen in de definitieve EK-selectie, waardoor het shirt met rugnummer 15 vrijkwam. In de 24-koppige selectie van de Spanjaarden was er echter niemand die Ramos qua nummer wilde opvolgen. Ramos koos overigens voor nummer 15 als eerbetoon aan zijn goede vriend Antonio Puerta, die in 2007 overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

Luka Modric wisselde in 2017 overigens wel van rugnummer. De Kroatische spelmaker, die ooit met nummer 17 begin bij Real, nam rugnummer 10 over van James Rodríguez toen laatstgenoemde op huurbasis richting Bayern München vertrok. Het aanvoerderschap van de Madrilenen is sinds het vertrek van Ramos in handen van Marcelo. De linksback hoopt op een nieuwe start onder Ancelotti, nadat hij onder diens voorganger Zinédine Zidane vorig seizoen op een zijspoor was beland.