Oranje Leeuwinnen slachten Zambia bij Olympisch debuut: 3-10

Woensdag, 21 juli 2021 om 14:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:34

Het debuut van de Oranje Leeuwinnen op de Olympische Spelen heeft geresulteerd in een monsterzege. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman had geen kind aan Zambia, dat met 3-10 werd verslagen. Bij rust keek Nederland al tegen een 1-6 voorsprong aan, waarna de score in het tweede bedrijf werd uitgebouwd. Vivianne Miedema was de grote blikvanger met vier treffers. Het was voor de spits de eerste keer in haar carrière dat ze in één interland vier keer tot scoren kwam. Bovendien werden er nooit eerder zoveel doelpunten gemaakt tijdens een vrouwenwedstrijd op de Olympische Spelen.

In aanloop naar het duel met de Zambiaanse vrouwen ging het bij Nederland vooral over het ontbreken van Sherida Spitse. De middenvelder en vaste kracht kreeg dinsdag te horen dat de Olympische Spelen aan haar neus voorbij gaan vanwege een knieblessure. Shanice van de Sanden kon daardoor rekenen op een basisplek en startte als rechtsbuiten. Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat Zambia het moest hebben van de omschakeling, al zette de ploeg van Bruce Mwape opvallend hoog druk. Dit leidde na tien minuten spelen tot de eerste treffer, toen keeper Hazel Nali een dieptepass verkeerd inschatte, onder de bal doorging en Miedema voor haar eerste van de wedstrijd kon aantekenen.

Oranje kreeg al snel kansen om binnen het kwartier de marge omhoog te tillen, maar Miedema en Van de Sanden waren onnauwkeurig. Lieke Martens was na een kwartier wel trefzeker. Nali kwam uit en maakte hands buiten het strafschopgebied, waarna Martens in de rebound trefzeker was: 0-2. Miedema zorgde niet veel later alsnog voor haar tweede op aangeven van Daniëlle van de Donk. Net als Nali ging ook Sari van Veenendaal in de fout. De keeper van Oranje kwam uit, maar tastte volledig mis en zag hoe Barbra Banda kon scoren: 1-3. In het restant van de eerste helft breidde Oranje de score alsnog uit via Miedema (schot met links), Martens (schot van afstand) en Van de Sanden (uitgespeelde aanval).

Na een uur spelen zorgde Miedema met haar vierde van de wedstrijd voor de 1-7. Wiegman haalde haar topscorer vervolgens naar de kant voor Lineth Beerensteyn, die bij haar eerste balcontact een treffer op de schoen had. De aanvaller tikte de bal echter te ver voor zich uit. Roord liet niet veel later zien hoe het wel moest. De middenvelder dribbede knap langs een aantal tegenstanders en schoot met links fraai raak in de korte hoek. Ook Beerensteyn kwam vervolgens op het scorebord nadat ze de bal met enig fortuin mee kreeg in de diepte. De tiende Oranjetreffer kwam op naam van de ingevallen Victoria Pelova, die raak schoot op aangeven van de eveneens ingevallen Renate Jansen.

De aandacht leek vervolgens te verslappen bij de Oranjevrouwen, wat Zambia in staat stelde om nog tot twee keer toe iets terug te doen. Beide keren was het Banda die doel trof. Eerst omspeelde de aanvoerder Van Veenendaal om raak te schieten bij de eerste paal, om vervolgens te profiteren van een enorme fout van Jansen, die als laatste verdediger balverlies leed. Desondanks kennen de Oranjevrouwen een historisch Olympisch debuut. Door de monsterzege gaat Nederland aan de leiding in de groep. Zaterdag is Brazilië de tegenstander, waarna de derde poulewedstrijd dinsdag plaatsvindt tegen China.