Bizar: Lieke Martens en Jackie Groenen moeten van veld vluchten tijdens duel PSG

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 21:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:35

Lieke Martens en Jackie Groenen zullen zaterdag flink geschrokken zijn. Met Paris Saint-Germain speelden ze een competitieduel tegen Stade Reims, waarbij er in de tweede helft plots vuurwerk ontplofte op het veld. De speelsters renden vervolgens naar binnen, waarna de wedstrijd definitief werd gestaakt. De stand op dat moment was nog 0-0.

Het duel werd gespeeld in het Léo-Lagrange-stadion in Poissy. Normaliter speelt het vrouwenelftal van de Parijzenaren in het Georges-Lefèvre-stadion, maar dat veld was afgekeurd vanwege een schimmel.

Groenen startte zaterdagavond centraal op het middenveld, Martens als linksbuiten. Beiden stonden nog in het veld toen het aan het begin van de tweede helft misging en de wedstrijd gestaakt moest worden.

Op beelden is te zien dat alle speelsters en officials enigszins in paniek van het veld rennen, terwijl er op verschillende plekken op het veld vuurwerk tot ontploffing komt. Aanvankelijk werd het duel tijdelijk stilgelegd, maar even later werd bekend dat de wedstrijd zaterdag niet meer hervat zal worden. Dat had te maken met de algemene veiligheid.

Het lijkt erop dat het vuurwerk werd afgevuurd vanuit een gebouw dat vlak naast het veld ligt. Een tribune waarop toeschouwers zaten werd overigens geraakt, evenals de steiger waarop de cameramannen en commentator stonden.

Gewonden lijken er niet te zijn gevallen. De keepster van PSG, Katarzyna Kiedryznek, voelde volgens de Franse krant Le Parisien wel aan haar nek nadat het gebeurde. Ze lijkt echter niet gewond te zijn geraakt.

Verder meldt Le Parisien dat er in de eerste helft ook al twee rotjes op het veld vielen. Toen werd echter besloten om de wedstrijd door te spelen. Wanneer de wedstrijd uit wordt gespeeld, is vooralsnog niet bekend.